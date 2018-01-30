Самбрано официально стал игроком киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником "Рубина" Карлосом Самбрано. Ранее сам футболист заявил, что его соглашение с клубом будет рассчитано на 4 года.

Начало сезона 28-летний перуанец на правах арены провел в ПАОКе, но руководство греческого клуба приняло решение вернуть защитника в Россию. В "Рубин" Самбрано перешел в 2016 году и провел за казанцев 21 матч во всех турнирах.