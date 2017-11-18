"Манчестер Юнайтед" продолжает рассчитывать на покупку Бэйла летом 2018 года

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает рассматривать возможность подписания контракта с нападающим "Реала" Гаретом Бэйлом летом 2018 года, сообщает Times. По информации источника, на покупке валлийца настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы снизить ценник на форварда до 69 миллионов фунтов стерлингов. Летом сторонам не удалось договориться о трансфере Бэйла.

Напомним, нападающий играет за "Реал" с 2013 года. За это время он принял участие в 159 матчах во всех клубных турнирах, получив при этом 24 травмы. Ранее Бэйл выступал за английский "Тоттенхэм".