Роберто Мартинес: "Мы разочарованы"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не ожидал, что его команда упустит победу в товарищеском матче против команды России (3:3). По его словам, подопечные очень слабо провели последние 20 минут.

– Даже когда ты ведешь в два мяча, нельзя расслабляться, – сказал Мартинес. – Для меня эта игра состояла из двух матчей – один длился до 70-й минуты, и он нам удался. Но последние 20 минут – разочарование. Не такое сильное, потому что это товарищеская встреча, но все-таки мы расстроились. Честно говоря, ожидал, что ребята будут сохранять концентрацию до конца. Но это хороший опыт. Мы потренировались взламывать эту систему, по которой играют русские – 3-5-2. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)