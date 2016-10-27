Борис Игнатьев: "Не понимаю, откуда к Тукманову такой негатив"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев сообщил, что команда наверняка доиграет текущий сезон до конца, информирует "Спорт БИЗНЕС Online". Также функционер поддержал президента клуба Александра Тукманова.

– Что сейчас происходит с "Торпедо", какая ситуация с командой?

– Команда играет в ПФЛ. Деньги на текущую деятельность есть, футболистам платят зарплату. Есть где тренироваться. Никто не снимал задачи выхода в ФНЛ, хотя пока она не решается. Есть проблемы, которые заключаются в долгах перед организациями, имевшими с нами тесные контакты. Организаторы сборов, например. Потихоньку пытаемся расплачиваться. Перед сотрудниками клуба есть разные по срокам долги по зарплате.

Все прекрасно понимают, что так жизнь продолжаться не может. Идут разговоры о том, что "Торпедо" – это клуб с большими футбольными традициями и армией болельщиков. Которые не допускают мысли, что этой команды в дальнейшем не будет.

– У вас есть уверенность, что сезон команда доиграет?

– Так говорит нам руководство завода. А им делегирует права правительство Москвы. Это позволяет считать, что сезон мы, конечно, доиграем. В нашей жизни ничего нельзя гарантировать на 100 процентов.

– Александру Тукманову точно нужно все происходящее?

– Я с момента начала работы в "Торпедо" все время пытаюсь понять, откуда взялся негатив к нему. Думаю, что если он скажет: "Надоело", все кончится сразу. Тукманов постоянно говорит, и я знаю, что это не просто слова: "Приходите, у кого есть деньги. Вот вам ключи, вот вам все, что есть в клубе. А дальше покупайте акции у завода". Он же сам наемный работник, это не его клуб. Но своей энергией он пытается делать все, чтобы ответственные за команду люди не покрылись паутиной. Чтобы постоянно рука держалась на пульсе. Сегодня многие люди, ответственные за футбол, ничего про него не знают! Им ни к чему такие простые вещи, что, условно, 11 на 11 играют.