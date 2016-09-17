"СКА-Хабаровск" переиграл "Балтику"

В матче 13-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Балтикой" - 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Эдуард Булия. Отметим, что данное поражение стало для калининградцев четвертым подряд.

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ФНЛ

13-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (0:0)

Гол: Булия, 58 (1:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко (Довбня, 76), Иванов, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Дедечко, Кацаев, Карасев, Корян (Булия, 46), Кобялко (Никифоров, 46), Казанков (Лескано, 61).

"Балтика": Вамбольт, Марущак, Крючков, Каленкович, Зимулька, Славнов (Соломатин, 59), Родионов, Цимбал, Малеев (Помогаев, 80), Суханов (Елисеев, 69), Сердюк (Тимофеев, 86).

Предупреждения: Сердюк, 27. Крючков, 52. Карасев, 73. Соломатин, 89.

Судья: АНОПА (Благовещенск).

17 сентября. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".