Ледяхов намерен потребовать у "Балтики" компенсацию за увольнение

Известный российский специалист, ранее возглавлявший "Ахмат" и "Балтику" в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился ближайшими планами и прояснил ситуацию по поводу увольнения из калининградского клуба в декабре прошлого года.

- Сейчас варианты есть, - говорит Ледяхов. - Веду переговоры с несколькими клубами, в том числе из Олимп-ФНЛ, но пока ничего конкретного не могу озвучить. Определенность наступит в течение недели.

- Каковы обстоятельства вашего ухода из "Балтики"?

- Никаких причин мне не сообщили - просто уволили, и все. Поэтому сейчас будем разбираться с "Балтикой" по поводу компенсации. (Евгений Белоусов)

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