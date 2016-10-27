20:39 | ФУТБОЛ — Кубок России

Жулиану: "Хочу извиниться перед Гаджибековым"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану после поражения в 1/8 финала Кубка России от "Анжи" (0:4) подчеркнул, что в концовке встречи он поддался эмоциям. Хавбек заработал красную карточку после стычки с защитником хозяев Али Гаджибековым, на котором бразилец нарушил правила.

- Когда ты проигрываешь 0:4, конечно, эмоции могут зашкалить. Так произошло со мной в конце матча. Хочу извиниться перед Гаджибековым за этот эпизод, - сказал Жулиану. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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