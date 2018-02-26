Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото

Студенты самарских ВУЗов сегодня помогли "Крыльям Советов" в расчистке снега на стадионе "Металлург", информирует клубная пресс-служба. Вчера в уборке снега клубу помогли болельщики.

Напомним что матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре в среду, 28 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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