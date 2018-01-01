Агент: "Вериссимо был бы счастлив перейти в "Спартак". Это большой клуб"

Тиагу Тавейра, представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил интерес "Спартака" к своему клиенту. При этом официальных предложений по 22-летнему футболисту пока не поступало.

– Трансфер Вериссимо в "Спартак" возможен, – сказал Тавейра. – Но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

– Каковы шансы "Спартака"?

– Не могу сказать. "Спартак" – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там.

Напомним, ранее в бразильской прессе появилась информация: несмотря на то, что "Спартак" не делал официальных предложений, "Сантос" готов отпустить Вериссимо в московский клуб за сумму около 8 миллионов евро. При этом переговоры могут обрести конкретику 2 января, когда в бразильском клубе приступит к исполнению своих обязанностей новый президент, Жозе Карлос Перес.