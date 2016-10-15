Тимофей Калачев: "Спартак" слабее "Ростова" как команда"

Защитник "Ростова" Тимофей Калачев после поражения от "Спартака" в гостевом матче 10-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на судейство. По словам Калачева, "Ростов", играя вдевятером, ничем не уступал сопернику, который был в полном составе, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– После матча с "Зенитом" "Спартак" поплакал, – подчеркнул Калачев. – Я считаю, что сопернику помогли. Наша команда вдевятером ни в чем не уступала одиннадцати спартаковцам. Обидно, мы сюда приехали не за таким результатом.

– Главный тренер сказал, что у вас травма, и вы вышли на поле не в оптимальной форме. Как себя чувствовали?

– Да, была игра за сборную, я получил небольшое повреждение и не смог доиграть сейчас. Жалко, что так вышло.

– Пауза на игры сборных сыграла свою роль?

– Да нет. Мы готовились. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться.

– У вас в национальные команды уехало двенадцать игроков, у "Спартака" – шесть. Получается сопернику, это было на руку.

– Просто "Спартак слабее как команда.