Тимофей Калачев: "Спартак" слабее "Ростова" как команда"

Защитник "Ростова" Тимофей Калачев после поражения от "Спартака" в гостевом матче 10-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на судейство. По словам Калачева, "Ростов", играя вдевятером, ничем не уступал сопернику, который был в полном составе, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– После матча с "Зенитом" "Спартак" поплакал, – подчеркнул Калачев. – Я считаю, что сопернику помогли. Наша команда вдевятером ни в чем не уступала одиннадцати спартаковцам. Обидно, мы сюда приехали не за таким результатом.
– Главный тренер сказал, что у вас травма, и вы вышли на поле не в оптимальной форме. Как себя чувствовали?
– Да, была игра за сборную, я получил небольшое повреждение и не смог доиграть сейчас. Жалко, что так вышло.
– Пауза на игры сборных сыграла свою роль?
– Да нет. Мы готовились. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться.
– У вас в национальные команды уехало двенадцать игроков, у "Спартака" – шесть. Получается сопернику, это было на руку.
– Просто "Спартак слабее как команда.
fcsm2000
Калачёв - не прав, но я думаю, что это эмоции.... всегда обидно проигрывать.. НО! "Спартак"! ДОЛЖЕН выигрывать и БЕЗ подарков судьбы! я уже не знаю, что должно разозлить Спартачей, чтобы они превратились в могучую лавину?! надо просто мочить всех изо всех сил без подачек "судьишек"! Вперёд "Спартак"!!!
00:06
Valdemarson
Болела_23 калачёв просто обиженная девочка. как и вся командочка. 22:59 ____________ обиженные девочки нам тут соплями всё заливались две недели.
00:02
Valdemarson
Obl2007 ______________ Ростов - выскочка и в конце чемпа все станет на свои места ! Рассыпется эта ростовская дурилка картонная !!! ________________ Вот как раз выскочкой можно назвать псевдонародную команду, которую к концу чемпа поставят на место. А "дурилка картонная" играет в ЛЧ, если ты забыл. И очков в этом сезоне принесла поболе, чем некоторые за несколько...
00:01
victor
Калачев прав! Обидно не то, что проиграли, а что дворовой команде проиграли ((( Забили бы свои два во втором тайме выиграли бы 2-1
23:47 15 октября
zagman
funyaka ///// У Калачева подгорело знатно. **************** Да, нормально у него подгорело! )))))) "Ростов"-то проиграл! Причем, абсолютно по делу! А белорусу это не понравилось! Вот и воняет! ))))))))))))))
23:38 15 октября
Seraffim
бАбАяГа ОПУЩЕННЫЕ болелы сраптака, не об дрищитесь на радостях... вас в Ростове вынесут вперед ногами... 23:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Небольшая поправочка, опущенные не болелы Спартака, а те, кто мечтал, что Спартак проиграет, и кто продолжает мечтать дальше.
23:36 15 октября
Obl2007
Mangust071+++ Вы первый тайм смотрели,полное преимущество ростовчан,три четыре моменты,из них два отличных,забей Ростов, мы бы цирк в исполнении Безбородова раньше увидели ! Забей Нобоа и большой привет Вам,болелы спартака! Не команда,а позор России!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДУРАШКА ))))))))) Ростов еще ничего не слелал , чтобы гордится им ! А башку уже от важности снесло .... Цирк !
23:33 15 октября
деньги правят миром
ростов дома играет хорошо,в гостях почему то теряется((( Может если бы если и не удаления ничью вывезли.Но не более.
23:30 15 октября
самарец
Спартак это не команда вообще ! согласен с Калачёвым Ущербную команду за уши тащат что б в очередной раз в Европе " садитесь кушать пожалуйста свинина ваша любимая --отбивная "
23:29 15 октября
деньги правят миром
funyaka У Калачева подгорело знатно. 22:41 подгорает еда на сковородке,а не пукан. Лопается шарик воздушный.а не пукан. Причем тут вообще пукан и пригорело не ясно. Как вы оста...и со своим гнило молодежным \\\\\\\\\\\\\\\\\ блогерским сленгом!!! (((
23:29 15 октября
Felix BARSA
Mangust071+++ Вы первый тайм смотрели,полное преимущество ростовчан,три четыре моменты,из них два отличных,забей Ростов, мы бы цирк в исполнении Безбородова раньше увидели ! Забей Нобоа и большой привет Вам,болелы спартака! Не команда,а позор России!
23:27 15 октября
Веравалер
Ага, а теперь поплакал Калачёв, почему-то оставшийся без жёлтой карточки... Несчастная лысая девочка...
23:24 15 октября
sergoX
Видимо свиней опять за уши вытащат в Европу, ну а там очередной АЕК (который с Кипра)
23:23 15 октября
Mangust071
Смешные вы все,все говорите,что Ростов укатал бы Спартак)))))правда без моментов)КАК у Вас это получается????железная ничья,но чтобы Ростов супер что-то показал,такого не было,с ЦСКА было,здесь нет
23:22 15 октября
sergoX
Где статья как убивали Ростов???
23:21 15 октября
ki
может и слабее, как команда, но три очка есть три очка. а вам не болеть, держитесь там.
23:10 15 октября
бАбАяГа
ОПУЩЕННЫЕ болелы сраптака, не об дрищитесь на радостях... вас в Ростове вынесут вперед ногами...
23:07 15 октября
Obl2007
RSDsouth Мужики, Спасибо ! Пусть девочки порадуются ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Судя по результату - не мужики уже ))))))))) ( для тех , кто понимает ))))) )
23:05 15 октября
Бонч Бруевич
Дайте уже Калачеву зарплату за март и апрель, а то злой он очень.
23:04 15 октября
Obl2007
Ох уж эти зазвездившие ростовчане .... Спартак мог еще насколько мячей за воротник Ростову наложить ! Реализация подвела ... Ну подсел Спартак в конце , ну и что ? Проблема - чисто психологическая , а не игровая ! Ростов - выскочка и в конце чемпа все станет на свои места ! Рассыпется эта ростовская дурилка картонная !!! Вот и поглядим ! Тоже мне - великие нашлись ! Потешные ...))))
23:03 15 октября
Болела_23
калачёв просто обиженная девочка. как и вся командочка.
22:59 15 октября
RSDsouth
Тима, будь выше этих девчат и реферихи
22:57 15 октября
RSDsouth
Мужики, Спасибо ! Пусть девочки порадуются
22:53 15 октября
Iron75
Спартак был сильнее,играя в большинстве!!!!!!!!!!!!!!+ еще и безбородов за спартак играл.
22:53 15 октября
Айртон
Плешивый лох.))
22:53 15 октября
Бонч Бруевич
Слова, слова... А три очка уже никто не отнимет.
22:52 15 октября
Шаман61
Тима всё правильно сказал! Сегодня Ростов в очередной раз показал, что они мужики!!! Здоровья тебе!!!! Ну и здоровья, правда умственного, болелам красно-белого ..вна
22:52 15 октября
Jean4
Felix BARSA, мне очень интересно мнение таких людей как ты, пиши еще. =)
22:51 15 октября
genas
спартак посильнее ростова выглядел....тут калачёв не прав
22:49 15 октября
tolkopositiv
Спартак вообще был жалок в этой игре. Не только по игре уступал Ростову, но и ментально боялся ростовчан. Достаточно было посмотреть на поведение Глушакова. Но на помощь подоспел Безбородов. Так и куются "великие победы".
22:48 15 октября