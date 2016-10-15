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Тимофей Калачев: "Спартак" слабее "Ростова" как команда"

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Защитник "Ростова" Тимофей Калачев после поражения от "Спартака" в гостевом матче 10-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на судейство. По словам Калачева, "Ростов", играя вдевятером, ничем не уступал сопернику, который был в полном составе, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– После матча с "Зенитом" "Спартак" поплакал, – подчеркнул Калачев. – Я считаю, что сопернику помогли. Наша команда вдевятером ни в чем не уступала одиннадцати спартаковцам. Обидно, мы сюда приехали не за таким результатом.

– Главный тренер сказал, что у вас травма, и вы вышли на поле не в оптимальной форме. Как себя чувствовали?

– Да, была игра за сборную, я получил небольшое повреждение и не смог доиграть сейчас. Жалко, что так вышло.

– Пауза на игры сборных сыграла свою роль?

– Да нет. Мы готовились. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться.

– У вас в национальные команды уехало двенадцать игроков, у "Спартака" – шесть. Получается сопернику, это было на руку.

– Просто "Спартак слабее как команда.

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КОММЕНТАРИИ (39)
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fcsm2000

Калачёв - не прав, но я думаю, что это эмоции.... всегда обидно проигрывать.. НО! "Спартак"! ДОЛЖЕН выигрывать и БЕЗ подарков судьбы! я уже не знаю, что должно разозлить Спартачей, чтобы они превратились в могучую лавину?! надо просто мочить всех изо всех сил без подачек "судьишек"! Вперёд "Спартак"!!!

00:06

Valdemarson

Болела_23 калачёв просто обиженная девочка. как и вся командочка. 22:59 ____________ обиженные девочки нам тут соплями всё заливались две недели.

00:02

Valdemarson

Obl2007 ______________ Ростов - выскочка и в конце чемпа все станет на свои места ! Рассыпется эта ростовская дурилка картонная !!! ________________ Вот как раз выскочкой можно назвать псевдонародную команду, которую к концу чемпа поставят на место. А "дурилка картонная" играет в ЛЧ, если ты забыл. И очков в этом сезоне принесла поболе, чем некоторые за несколько...

00:01

victor

Калачев прав! Обидно не то, что проиграли, а что дворовой команде проиграли ((( Забили бы свои два во втором тайме выиграли бы 2-1

23:47 15 октября

zagman

funyaka ///// У Калачева подгорело знатно. **************** Да, нормально у него подгорело! )))))) "Ростов"-то проиграл! Причем, абсолютно по делу! А белорусу это не понравилось! Вот и воняет! ))))))))))))))

23:38 15 октября

Seraffim

бАбАяГа ОПУЩЕННЫЕ болелы сраптака, не об дрищитесь на радостях... вас в Ростове вынесут вперед ногами... 23:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Небольшая поправочка, опущенные не болелы Спартака, а те, кто мечтал, что Спартак проиграет, и кто продолжает мечтать дальше.

23:36 15 октября

Obl2007

Mangust071+++ Вы первый тайм смотрели,полное преимущество ростовчан,три четыре моменты,из них два отличных,забей Ростов, мы бы цирк в исполнении Безбородова раньше увидели ! Забей Нобоа и большой привет Вам,болелы спартака! Не команда,а позор России!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДУРАШКА ))))))))) Ростов еще ничего не слелал , чтобы гордится им ! А башку уже от важности снесло .... Цирк !

23:33 15 октября

деньги правят миром

ростов дома играет хорошо,в гостях почему то теряется((( Может если бы если и не удаления ничью вывезли.Но не более.

23:30 15 октября

самарец

Спартак это не команда вообще ! согласен с Калачёвым Ущербную команду за уши тащат что б в очередной раз в Европе " садитесь кушать пожалуйста свинина ваша любимая --отбивная "

23:29 15 октября

деньги правят миром

funyaka У Калачева подгорело знатно. 22:41 подгорает еда на сковородке,а не пукан. Лопается шарик воздушный.а не пукан. Причем тут вообще пукан и пригорело не ясно. Как вы оста...и со своим гнило молодежным \\\\\\\\\\\\\\\\\ блогерским сленгом!!! (((

23:29 15 октября

Felix BARSA

Mangust071+++ Вы первый тайм смотрели,полное преимущество ростовчан,три четыре моменты,из них два отличных,забей Ростов, мы бы цирк в исполнении Безбородова раньше увидели ! Забей Нобоа и большой привет Вам,болелы спартака! Не команда,а позор России!

23:27 15 октября

Веравалер

Ага, а теперь поплакал Калачёв, почему-то оставшийся без жёлтой карточки... Несчастная лысая девочка...

23:24 15 октября

sergoX

Видимо свиней опять за уши вытащат в Европу, ну а там очередной АЕК (который с Кипра)

23:23 15 октября

Mangust071

Смешные вы все,все говорите,что Ростов укатал бы Спартак)))))правда без моментов)КАК у Вас это получается????железная ничья,но чтобы Ростов супер что-то показал,такого не было,с ЦСКА было,здесь нет

23:22 15 октября

sergoX

Где статья как убивали Ростов???

23:21 15 октября

ki

может и слабее, как команда, но три очка есть три очка. а вам не болеть, держитесь там.

23:10 15 октября

бАбАяГа

ОПУЩЕННЫЕ болелы сраптака, не об дрищитесь на радостях... вас в Ростове вынесут вперед ногами...

23:07 15 октября

Obl2007

RSDsouth Мужики, Спасибо ! Пусть девочки порадуются ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Судя по результату - не мужики уже ))))))))) ( для тех , кто понимает ))))) )

23:05 15 октября

Бонч Бруевич

Дайте уже Калачеву зарплату за март и апрель, а то злой он очень.

23:04 15 октября

Obl2007

Ох уж эти зазвездившие ростовчане .... Спартак мог еще насколько мячей за воротник Ростову наложить ! Реализация подвела ... Ну подсел Спартак в конце , ну и что ? Проблема - чисто психологическая , а не игровая ! Ростов - выскочка и в конце чемпа все станет на свои места ! Рассыпется эта ростовская дурилка картонная !!! Вот и поглядим ! Тоже мне - великие нашлись ! Потешные ...))))

23:03 15 октября

Болела_23

калачёв просто обиженная девочка. как и вся командочка.

22:59 15 октября

RSDsouth

Тима, будь выше этих девчат и реферихи

22:57 15 октября

RSDsouth

Мужики, Спасибо ! Пусть девочки порадуются

22:53 15 октября

Iron75

Спартак был сильнее,играя в большинстве!!!!!!!!!!!!!!+ еще и безбородов за спартак играл.

22:53 15 октября

Айртон

Плешивый лох.))

22:53 15 октября

Бонч Бруевич

Слова, слова... А три очка уже никто не отнимет.

22:52 15 октября

Шаман61

Тима всё правильно сказал! Сегодня Ростов в очередной раз показал, что они мужики!!! Здоровья тебе!!!! Ну и здоровья, правда умственного, болелам красно-белого ..вна

22:52 15 октября

Jean4

Felix BARSA, мне очень интересно мнение таких людей как ты, пиши еще. =)

22:51 15 октября

genas

спартак посильнее ростова выглядел....тут калачёв не прав

22:49 15 октября

tolkopositiv

Спартак вообще был жалок в этой игре. Не только по игре уступал Ростову, но и ментально боялся ростовчан. Достаточно было посмотреть на поведение Глушакова. Но на помощь подоспел Безбородов. Так и куются "великие победы".

22:48 15 октября

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