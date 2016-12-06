10:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николас Ломбертс: "Надеюсь, "Спартак" не станет чемпионом пока я играю за "Зенит"

0
0
0
19

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, как и его одноклубник Данни, оставил отпечатки своих ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 31-летний бельгиец, выступающий за петербуржский клуб с 2007 года, выразил надежду на то, что он не увидит чемпионство "Спартака".

- Каждый день смотрю дома на фото, когда мы стали чемпионами в 2007 году в Раменском, - сказал Ломбертс. - С тех пор "Спартак" не вел борьбу за титул. Сейчас мы вновь боремся со "Спартаком", но я надеюсь, что пока я в "Зените" он не станет чемпионом.

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"

0
0
0
19
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

НИКОЛАС ЛОМБЕРТС: "НАДЕЮСЬ, "СПАРТАК" НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ... Да! Спартак НЕ СТАНЕТ чемпионом! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! ПОДЛОСТИ! НАГЛОСТИ! БЕСПРЕДЕЛА! ХАМСТВА! Вот что цена вопроса делает с судьями и превращает их в НЕЛЮДЕЙ!!! Хоть ЧЁРТА лысого засудит и глазом не моргнёт, только ПЛАТИ! А кто платит, тот и заказывает музыку судейского спартаковского БЕСПРЕДЕЛА! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

12:14

Гетеродин

Кб-змеи зашипели.

12:05

анти-шпрота

Видимо, от этого дауна к маю 2017 только налепленые им следы останутся - Спартак станет чемпионом, а его самого в бомжатне по его же собственному желанию уже не будет. Хоть одного паразита оторвут от газовой соски...

12:01

mstia13

Вспоминаются слова другого мастера - Тошича. Прямо перед дерби. При этом судьи у нас отвратные. Ошибки в каждом матче с участием топ 5 команд.

11:56

mstia13

особенно радуют немытые, которые говорят от лица всей страны.

11:53

Paolo Di Canio

Немытый и даун к тому же))))

11:47

1777

Есть хоть один человек, кому не наплевать на что надеется этот немытый?

11:37

Ivenhoe

Коля, не переживай, этот спартак так восстановил против себя всю страну, что не станет чемпионом.

11:35

psevdonim777

10 лет получает з/п в России, которую больше нигде не заплатят и в x y й не дует.

11:33

zvovs

Вся Россия надеется, кто угодно только не зажравшаяся Москва которая только и делает что позорится в Европе заняв первые места в России благодаря коррупции.

11:31

Levbereg

Болею за Ростсельмаш! Но если наш клуб за золото не будет биться, то ради интереса хочется посмотреть на Спартак в ЛЧ. Если еще приобретёт клуб игроков на проблемные линии и будет такой -же график по победам, то не вижу соперников для СМ.

11:30

Ясен-Красен!

Пока Ломбертс давал это вью, его продали в Газовик. Отдали обноски младшему братику. ) ОУКБ!

11:25

Dr Death

Николас красавец!!! Надеюсь пока ты жив звенит никогда не будет чемпионом. ОУКБ.

11:16

Luch-Energy

Придется тебе тогда уйти в это трансферное окно

11:13

Roma_Totti

Если Спартак и дальше будет так играть, поможет только админ ресурс, ничего не поделаешь Нокола, Спартак в данный момент сильнее Зенита.

11:08

Коммунист

Николас, чтоб сдержать слово - срочно ищи зимой новую команду

11:05

Комс

Николас, фильтруй свои речи

10:58

Xen1um

Надо Спартаку обязательно становиться чемпионами, пускай по бесится.

10:56

L Osokin

Николас Л. - мужик!!! Только в оставшихся матчах ему не за Зенит играть, а против Спартака, в футболках разных клубов. А еще надо не косячить...)

10:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ