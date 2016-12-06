Николас Ломбертс: "Надеюсь, "Спартак" не станет чемпионом пока я играю за "Зенит"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, как и его одноклубник Данни, оставил отпечатки своих ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 31-летний бельгиец, выступающий за петербуржский клуб с 2007 года, выразил надежду на то, что он не увидит чемпионство "Спартака".

- Каждый день смотрю дома на фото, когда мы стали чемпионами в 2007 году в Раменском, - сказал Ломбертс. - С тех пор "Спартак" не вел борьбу за титул. Сейчас мы вновь боремся со "Спартаком", но я надеюсь, что пока я в "Зените" он не станет чемпионом.

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"