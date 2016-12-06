Николас Ломбертс: "Надеюсь, "Спартак" не станет чемпионом пока я играю за "Зенит"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, как и его одноклубник Данни, оставил отпечатки своих ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 31-летний бельгиец, выступающий за петербуржский клуб с 2007 года, выразил надежду на то, что он не увидит чемпионство "Спартака".
- Каждый день смотрю дома на фото, когда мы стали чемпионами в 2007 году в Раменском, - сказал Ломбертс. - С тех пор "Спартак" не вел борьбу за титул. Сейчас мы вновь боремся со "Спартаком", но я надеюсь, что пока я в "Зените" он не станет чемпионом.
Platinum1991
НИКОЛАС ЛОМБЕРТС: "НАДЕЮСЬ, "СПАРТАК" НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ... Да! Спартак НЕ СТАНЕТ чемпионом! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! ПОДЛОСТИ! НАГЛОСТИ! БЕСПРЕДЕЛА! ХАМСТВА! Вот что цена вопроса делает с судьями и превращает их в НЕЛЮДЕЙ!!! Хоть ЧЁРТА лысого засудит и глазом не моргнёт, только ПЛАТИ! А кто платит, тот и заказывает музыку судейского спартаковского БЕСПРЕДЕЛА! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
12:14
Гетеродин
Кб-змеи зашипели.
12:05
анти-шпрота
Видимо, от этого дауна к маю 2017 только налепленые им следы останутся - Спартак станет чемпионом, а его самого в бомжатне по его же собственному желанию уже не будет. Хоть одного паразита оторвут от газовой соски...
12:01
mstia13
Вспоминаются слова другого мастера - Тошича. Прямо перед дерби. При этом судьи у нас отвратные. Ошибки в каждом матче с участием топ 5 команд.
11:56
mstia13
особенно радуют немытые, которые говорят от лица всей страны.
11:53
Paolo Di Canio
Немытый и даун к тому же))))
11:47
1777
Есть хоть один человек, кому не наплевать на что надеется этот немытый?
11:37
Ivenhoe
Коля, не переживай, этот спартак так восстановил против себя всю страну, что не станет чемпионом.
11:35
psevdonim777
10 лет получает з/п в России, которую больше нигде не заплатят и в x y й не дует.
11:33
zvovs
Вся Россия надеется, кто угодно только не зажравшаяся Москва которая только и делает что позорится в Европе заняв первые места в России благодаря коррупции.
11:31
Levbereg
Болею за Ростсельмаш! Но если наш клуб за золото не будет биться, то ради интереса хочется посмотреть на Спартак в ЛЧ. Если еще приобретёт клуб игроков на проблемные линии и будет такой -же график по победам, то не вижу соперников для СМ.
11:30
Ясен-Красен!
Пока Ломбертс давал это вью, его продали в Газовик. Отдали обноски младшему братику. ) ОУКБ!
11:25
Dr Death
Николас красавец!!! Надеюсь пока ты жив звенит никогда не будет чемпионом. ОУКБ.
11:16
Luch-Energy
Придется тебе тогда уйти в это трансферное окно
11:13
Roma_Totti
Если Спартак и дальше будет так играть, поможет только админ ресурс, ничего не поделаешь Нокола, Спартак в данный момент сильнее Зенита.
11:08
Коммунист
Николас, чтоб сдержать слово - срочно ищи зимой новую команду
11:05
Комс
Николас, фильтруй свои речи
10:58
Xen1um
Надо Спартаку обязательно становиться чемпионами, пускай по бесится.
10:56
L Osokin
Николас Л. - мужик!!! Только в оставшихся матчах ему не за Зенит играть, а против Спартака, в футболках разных клубов. А еще надо не косячить...)
10:55