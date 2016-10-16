Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 10-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) остался доволен результатом. По словам наставника, соперник смотрелся очень хорошо, но счет мог быть крупнее. При этом румынский специалист обратил внимание, что игру его команды снова доверили арбитру из Москвы. Вдобавок Луческу затронул тему удаления защитника "Ростова" Федора Кудряшова в субботнем поединке со "Спартаком" в Москве.
– Мы заработали очень важные три очка против хорошей команды, – цитирует Луческу пресс-служба "Зенита". – Если в первом тайме имели полное преимущество, то во втором тайме уверенно и смело выглядели хозяева. В соответствии со своим стилем, они часто поставляли мяч с фланга и навязывали борьбу в штрафной. Эти навесы были опасны, особенно передачи Кулакова и Данцева. У нас были хорошие моменты во втором тайме, но мы их не реализовали, в том числе два момента было у Дзюбы. Тогда счет мог бы стать крупнее.
Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом. Еще раз хочу похвалить хозяев, которые провели второй тайм лучше всех команд, которые против нас выходили в этом сезоне.
Федотов ошибочно не удалил Павлюченко за умышленный удар
– Согласно статистике, Чантурия значительно опережает Халка по успешным обводкам. Учитывали ли вы это?
– Я очень редко интересуюсь статистикой. Это больше необходимо болельщикам. Есть другие моменты, которые я анализирую.
КБ Спартак
Вот такая она жизнь.... Ещё вчера обвинял соперников, что нытики, дескать, а сегодня сам свои сопли подбирает.
18:03
Петербург
Крючкохвостые разбушевались :) Это вам не вчерашнее УГ в исполнении народного ансамбля песни и пляски.
17:49
GerychZ ✯
П_о_в_а_р - Может и составили бы тогда конкуренцию Спартаку за лидерство... без помощи судей.)) /// Это после вчерашнего мерзкого, подлого и просто гадкого убийства Ростова? )) В этом вся ваша КБ лицемерная суть..)))
17:43
Seraffim
Надо попробовать румынских судей на матчи Зенита привлекать.
17:42
foreverCSKAforever
Странно не это, а то, что все эти арбитры "ошибались" исключительно в пользу "флагмана", но ни разу не допустили ошибку, которая отобрала бы очки у Зенита.
17:41
П_о_в_а_р
И ноют, и ноют... приуныли, что уже 10 тур, а Спартак всё на первом месте.) так и впредь будет, конебомжики. Мы Спартак!
17:40
П_о_в_а_р
Ещё эта... Астана чемпион!!!)
17:37
П_о_в_а_р
RW.irk Так-то, когда перестанет ныть, тогда Зенит сможет стать соперником Спартаку, гы-гы))))) ----------------------- Вот у адекватных людей мысли сходятся. не то что болотные глоры.
17:37
П_о_в_а_р
GerychZ ✯ П_о_в_а_р - Забавно читать про нытье от КБ поросенка ))) Ваше нытье на прошлой неделе вошло в Книгу рекордов Гиннеса )) ----------------------- В футбол лучше бы играли. Может и составили бы тогда конкуренцию Спартаку за лидерство... без помощи судей.))
17:36
RW.irk
GerychZ-----вот и я говорю, не доросли ещё)))
17:19
GerychZ ✯
RW.irk - Чур тебя )) Врагу не пожелаешь быть соперником Спартаку )
17:17
RW.irk
Так-то, когда перестанет ныть, тогда Зенит сможет стать соперником Спартаку, гы-гы)))))
17:12
GerychZ ✯
П_о_в_а_р - Забавно читать про нытье от КБ поросенка ))) Ваше нытье на прошлой неделе вошло в Книгу рекордов Гиннеса ))
17:08
П_о_в_а_р
Сейчас на неделю плача от питерских.
17:02
П_о_в_а_р
Нытики болотные.)))
17:01
genas
питерского ему надо арбитра...
16:51
RW.irk
Опять ноет?))))
16:45
alur66
Это где этот интриган увидел хорошую игру соперников. Заболотный сразу подарил гол землякам-да и весь УРАЛ играл-словно заранее знал-что сегодня очки брать нельзя-друзьям они нужнее.СТЫД И ПОЗОР этим распределителям очков до игры. Ну а УРАЛ с таким отношением к чемпионату-в пердив и не жалко их даже.
16:45
ki
ох-хо-хо ))) таки калина не врал, пресингует румын арбитров !!!
16:44
onlywhitespartak
Вот цыганка беспонтовая еще и матч спартака обсуждает с Ростовом кому грех жаловаться на судейство так это тебе ! Представляю сколько бы вони было , если бы его как мясо судили или как Ростов
16:42
Promesov
Вспоминаем слова Макса Калиниченко и убеждаемся в их правоте на деле
16:38