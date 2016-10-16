Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 10-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) остался доволен результатом. По словам наставника, соперник смотрелся очень хорошо, но счет мог быть крупнее. При этом румынский специалист обратил внимание, что игру его команды снова доверили арбитру из Москвы. Вдобавок Луческу затронул тему удаления защитника "Ростова" Федора Кудряшова в субботнем поединке со "Спартаком" в Москве.

– Мы заработали очень важные три очка против хорошей команды, – цитирует Луческу пресс-служба "Зенита". – Если в первом тайме имели полное преимущество, то во втором тайме уверенно и смело выглядели хозяева. В соответствии со своим стилем, они часто поставляли мяч с фланга и навязывали борьбу в штрафной. Эти навесы были опасны, особенно передачи Кулакова и Данцева. У нас были хорошие моменты во втором тайме, но мы их не реализовали, в том числе два момента было у Дзюбы. Тогда счет мог бы стать крупнее.

Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом. Еще раз хочу похвалить хозяев, которые провели второй тайм лучше всех команд, которые против нас выходили в этом сезоне.

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– Согласно статистике, Чантурия значительно опережает Халка по успешным обводкам. Учитывали ли вы это?

– Я очень редко интересуюсь статистикой. Это больше необходимо болельщикам. Есть другие моменты, которые я анализирую.

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