Луческу ошибочно определил прописку арбитров

На пресс-конференции после матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) главный тренер гостей Мирча Луческу удивился тому, что, по его словам, "это шестая игра, когда нас судят московские арбитры". "И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры", – добавил румынский специалист.

Непонятно, откуда Луческу взял информацию о прописке судей, назначавшихся на игры "Зенита". На самом деле в этом чемпионате России лишь три встречи с участием "Зенита" из десяти обслуживали столичные рефери. (Александр БОБРОВ)

Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"