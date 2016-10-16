Луческу ошибочно определил прописку арбитров

На пресс-конференции после матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) главный тренер гостей Мирча Луческу удивился тому, что, по его словам, "это шестая игра, когда нас судят московские арбитры". "И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры", – добавил румынский специалист.
Непонятно, откуда Луческу взял информацию о прописке судей, назначавшихся на игры "Зенита". На самом деле в этом чемпионате России лишь три встречи с участием "Зенита" из десяти обслуживали столичные рефери. (Александр БОБРОВ)
Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"
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Все матчи "Зенита" в чемпионате России-2016/17
|
Тур
|
Матч
|
Судья
|
Город
|
1
|
А.Егоров
|
Саранск
|
2
|
Мешков
|
Дмитров
|
3
|
Москалев
|
Воронеж
|
4
|
С.Иванов
|
Ростов-на-Дону
|
5
|
Сельдяков
|
Балашиха
|
6
|
А.Егоров
|
Саранск
|
7
|
А.Матюнин
|
Москва
|
8
|
Еськов
|
Москва
|
9
|
С.Иванов
|
Ростов-на-Дону
|
10
|
И.Федотов
|
Москва
werder63
Луческу - старый нытик о судействе, еще с Украины. Истерить начал, точно не конкурент!
18:37
Kirillyurrich
сколько убогих на сайте...масквабадцы коренные
18:36
Komendant1
Мирча знает, что говорит.
18:35
Бен Ричардс
Злопыхатели трендели про "Спартак", а оказывается это Луческу все время мерещатся какие-то интриги. Вообще какой-то странный тип: предлагает другим не ныть, а сам все время ноет и норовит свой нос в каждый чугунок сунуть, уже начал давать оценки судейству других матчей, скоро сам себе начнёт судей назначать?
18:30
Ури-Ури
Мирча не истери... а то конкурентом не станешь.
18:27
Cantona~~
Чего цыган ноет, на упреждение что ли, подарки от судилок получает и возмущается.))
18:24
alex-ls
Москва же она до Урала, нет что ли?
18:23
А380726
Помимо Дмитрова и Балашихи Сашка Егоров тоже уже давно в столице обитает, а в Мордовии только числится. Так что румын даже просчитался :)
18:21
foreverCSKAforever
SP2, а Шимарыгин и Семенов, что махали флажками в матче ЦСКА - Уфа, не питерские ли парни? Или Сосновый Бор и та самая Гатчина тоже входят в состав Московской обл.?
18:08
А-спид
Ну конечно, Дмитров и Балашиха ну ваще не Москва.
18:07
Петербург
Все что за МКАДом коренными москвичами за Москву не считается.
18:07
vladimir50
Да,конечно,Безбородов не питерец,он же в штатах учился,но в этом сезоне уже 2 игры. Что касается Луческу,он и в Донецке постоянно ныл,что его засуживают.
18:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
очередной раз срамтак экспресс отжигает. на этот раз географическим критинизмом. хотя ребята все знают прекрасно. просто спекулируют.
17:59
bvp
Кому бы говорить про судейство, только не Зениту. Он здесь недолго, но уже утомляет своими разговорами. Через год закалебет всех.
17:52
SP2
Да, конечно, Дмитров и Балашиха - это супер-города с огромным количеством рабочих мест и километров за 500 от Москвы. Странно, что же это всё население этих прекрасных городов в полном составе утром приезжают в Москву а вечером обратно. Попробовали бы поставить судью из Гатчины или Ораниенбаума на игру московской команды с Зенитом!!!
17:49
Справедливый(Ставрополь)
Дмитров и Балашиха считай Москва..но спартаковским журналистам из СЭ надо в который раз выразить недоумение свое
17:47
foreverCSKAforever
Судьи, работающие на матчах Зенита, имеют лишь одну прописку. Питерскую.
17:44
ну я
Очень плохой мальчик А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские? 17:26 Учите, сударь, географию
17:43
П_о_в_а_р
Очень плохой мальчик А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские? ---------------------------- Москва столица Петербурга.
17:38
Очень плохой мальчик
А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские?
17:26