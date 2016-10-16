17:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луческу ошибочно определил прописку арбитров

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На пресс-конференции после матча 10-го тура чемпионата России "Урал""Зенит" (0:2) главный тренер гостей Мирча Луческу удивился тому, что, по его словам, "это шестая игра, когда нас судят московские арбитры". "И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры", – добавил румынский специалист.

Непонятно, откуда Луческу взял информацию о прописке судей, назначавшихся на игры "Зенита". На самом деле в этом чемпионате России лишь три встречи с участием "Зенита" из десяти обслуживали столичные рефери. (Александр БОБРОВ)

Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"

Все матчи "Зенита" в чемпионате России-2016/17

Тур

Матч

Судья

Город

1

Зенит – Локомотив – 0:0

А.Егоров

Саранск

2

Уфа – Зенит – 0:0

Мешков

Дмитров

3

Зенит – Ростов – 3:2

Москалев

Воронеж

4

Зенит – ЦСКА – 1:1

С.Иванов

Ростов-на-Дону

5

Зенит – Амкар – 3:0

Сельдяков

Балашиха

6

Арсенал – Зенит – 0:5

А.Егоров

Саранск

7

Зенит – Рубин – 4:1

А.Матюнин

Москва

8

Анжи – Зенит – 2:2

Еськов

Москва

9

Зенит – Спартак – 4:2

С.Иванов

Ростов-на-Дону

10

Урал – Зенит – 0:2

И.Федотов

Москва

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (20)
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werder63

Луческу - старый нытик о судействе, еще с Украины. Истерить начал, точно не конкурент!

18:37

Kirillyurrich

сколько убогих на сайте...масквабадцы коренные

18:36

Komendant1

Мирча знает, что говорит.

18:35

Бен Ричардс

Злопыхатели трендели про "Спартак", а оказывается это Луческу все время мерещатся какие-то интриги. Вообще какой-то странный тип: предлагает другим не ныть, а сам все время ноет и норовит свой нос в каждый чугунок сунуть, уже начал давать оценки судейству других матчей, скоро сам себе начнёт судей назначать?

18:30

Ури-Ури

Мирча не истери... а то конкурентом не станешь.

18:27

Cantona~~

Чего цыган ноет, на упреждение что ли, подарки от судилок получает и возмущается.))

18:24

alex-ls

Москва же она до Урала, нет что ли?

18:23

А380726

Помимо Дмитрова и Балашихи Сашка Егоров тоже уже давно в столице обитает, а в Мордовии только числится. Так что румын даже просчитался :)

18:21

foreverCSKAforever

SP2, а Шимарыгин и Семенов, что махали флажками в матче ЦСКА - Уфа, не питерские ли парни? Или Сосновый Бор и та самая Гатчина тоже входят в состав Московской обл.?

18:08

А-спид

Ну конечно, Дмитров и Балашиха ну ваще не Москва.

18:07

Петербург

Все что за МКАДом коренными москвичами за Москву не считается.

18:07

vladimir50

Да,конечно,Безбородов не питерец,он же в штатах учился,но в этом сезоне уже 2 игры. Что касается Луческу,он и в Донецке постоянно ныл,что его засуживают.

18:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

очередной раз срамтак экспресс отжигает. на этот раз географическим критинизмом. хотя ребята все знают прекрасно. просто спекулируют.

17:59

bvp

Кому бы говорить про судейство, только не Зениту. Он здесь недолго, но уже утомляет своими разговорами. Через год закалебет всех.

17:52

SP2

Да, конечно, Дмитров и Балашиха - это супер-города с огромным количеством рабочих мест и километров за 500 от Москвы. Странно, что же это всё население этих прекрасных городов в полном составе утром приезжают в Москву а вечером обратно. Попробовали бы поставить судью из Гатчины или Ораниенбаума на игру московской команды с Зенитом!!!

17:49

Справедливый(Ставрополь)

Дмитров и Балашиха считай Москва..но спартаковским журналистам из СЭ надо в который раз выразить недоумение свое

17:47

foreverCSKAforever

Судьи, работающие на матчах Зенита, имеют лишь одну прописку. Питерскую.

17:44

ну я

Очень плохой мальчик А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские? 17:26 Учите, сударь, географию

17:43

П_о_в_а_р

Очень плохой мальчик А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские? ---------------------------- Москва столица Петербурга.

17:38

Очень плохой мальчик

А города Дмитров и Балашиха -это что, не московские?

17:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ