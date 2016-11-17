Андреа Соттиль: "Каррера может привести "Спартак" к чемпионству"

Главный тренер клуба "Сиракуза" Андреа Соттиль, защищавший цвета "Аталанты" вместе с наставником "Спартака" Массимо Каррерой, подчеркнул, что красно-белые под руководством итальянского специалиста способны выиграть чемпионат России. Соттиль рассказал о лидерских качествах Карреры, которые помогают ему добиваться успеха и в качестве тренера.

– Мы с Массимо регулярно созваниваемся, – цитирует ITA Sport Press Соттиля. – На прошлой неделе мы встретились в Бергамо. Безусловно, мы делимся друг с другом профессиональным опытом, мы дружим семьями. Я могу назвать нашу дружбу самой настоящей, поскольку мы оба являемся честными людьми, у которых много общего, которые одинаково смотрят на футбол.

Каррера – потрясающий человек и настоящий лидер. Он был капитаном "Аталанты" и всегда брал ответственность на себя. Своей харизмой и лидерскими качествами он вел за собой всю команду, он всегда бился за коллектив, а не за себя. С тех пор он не изменился, и мы видим, что это помогает ему и в тренерской карьере. Массимо сделал блестящую карьеру футболиста, что привело его к успехам на тренерском поприще и к работе в России. Он преобразовал "Спартак" благодаря своим навыкам и тактическим знаниям. Каррера многому научился будучи помощником Антонио Конте в "Ювентусе". Но нельзя выигрывать только благодаря тому, что ты хороший мотиватор. Массимо в целом знает, что нужно его команде. Его навыки – причина лидерства "Спартака".

Массимо никогда не жаловался на поле и вне его. Он всегда говорил правильные вещи, своим авторитетом и лидерскими качествами заряжал окружающих. Думаю, за такого тренера многие футболисты отдадут все. Это касается и игроков "Спартака", которые чувствуют силу своего тренера и воплощают его идеи на поле. Хотя понятно, что разница в составах "Зенита" и "Спартака" достаточно ощутима.

Тем не менее в футболе есть много историй, когда команды становились чемпионами не будучи фаворитами. Вспомните "Лестер" прошлого сезона под руководством Клаудио Раньери. В его команде было не так много звезд, как у соперников, но он выиграл чемпионат Англии. Раньери изменил менталитет команды, поменял тренировочный процесс и сделал так, что все его игроки начали отдаваться футболу на все 100 процентов.

Я не сомневаюсь в том, что "Спартак" является претендентом на чемпионство, хотя, как говорят, у "Зенита" больше запаса прочности. Но когда речь идет о футболистах, которые голодны до побед, они могут обыграть любого оппонента. Именно поэтому я считаю, что "Спартак" может выиграть премьер-лигу, и я от всей души желаю этого Массимо.