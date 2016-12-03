Александр Бухаров: "Для меня игра с "Зенитом" – обычный матч"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что игра шла до гола. По словам экс-форварда "Зенита", для него этот матч был обычным, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Сыграли на равных на непростом поле и при непростых погодных условиях, – подчеркнул Бухаров. – Не так много моментов было, поэтому результат закономерный. "Зенит" сейчас выше нас в чемпионате. Поэтому в целом они сильнее и игрой равных соперников матч не назовешь. Не так много обе команды создавали. Игра шла до гола. Поэтому обе команды должны быть довольны результатом.

– Вы в свое время играли за "Зенит"...

– Для меня это был обычный матч.

– На ПСВ сил хватит?

– Мы готовимся к этой встрече. Попытаемся зацепиться и как минимум не проиграть.