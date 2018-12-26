Сергей Прядкин – о турнире в Крыму: "РФС не имеет к этому никакого отношения"

И. о. президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ФИФА начала расследование в отношении РФС из-за матчей с участием "Анжи-2" и "Сокола" в зимнем Кубке Крыма по футболу.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой ФИФА в этой связи проводит расследование в отношении РФС, который якобы дал согласие на участие команд в крымских соревнованиях. По данным источника, РФС грозят санкции.

– РФС не имеет абсолютно никакого отношения к этому, – отметил Прядкин. – Информацию чуть-чуть путают. Это был не официальный Кубок Крыма, а тренировочная игра в рамках сбора, насколько мне доложил Александр Александрович Алаев (генеральный директор РФС. – Прим. "СЭ"). РФС никаких разрешений – будь это официальная или неофициальная игра – не давал. (Игорь Новиков)