Мутко объяснил, почему и.о. президента РФС стал Алаев

Вице-премьер РФ Виталий Мутко разъяснил ситуацию по поводу поста главы РФС. Сегодня стало известно, что исполком РФС приостановил деятельность Мутко в должности главы союза. Временно исполняющим обязанности главы организации стал гендиректор Александр Алаев. По уставу РФС пост должен был занять один из вице-президентов - Сергей Анохин, Никита Симонян или Сергей Прядкин.

- На период судебного разбирательства попросил исполком РФС приостановить мое президентство, - пояснил Мутко. - На срок до 6 месяцев. Симонян отказался по здоровью, Анохин и Прядкин тоже отказались. Поэтому Алаев. Никаких внеочередных конференций созывать не будем. Вице-премьером я остаюсь, продолжу курировать подготовку к ЧМ.