Защитник "Кельна" Классен вошел в состав юношеской сборной России на элитный раунд Euro-2017

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки не старше 2000 года рождения) во главе с Дмитрием Ульяновым определился с заявкой на элитный раунд чемпионата Европы-2017 U-17. Турнир пройдет с 21 по 26 марта в Венгрии. Россияне сыграют против сверстников из Норвегии, Венгрии и Израиля.

Как информирует официальный сайт РФС, в итоговую заявку команды вошли 18 футболистов:

вратари Дэвид Сангаре ("Динамо" Москва), Антон Шитов ("Локомотив" Москва);

защитники Андрей Анисимов (СДЮСШОР "Зенит" Санкт-Петербург), Леон Классен ("Кельн", Германия), Илья Мартынов ("Краснодар"), Владимир Москвичев ("Динамо" Москва), Дмитрий Заварухин ("Чертаново" Москва), Данил Степанов ("Рубин" Казань);

полузащитники Георгий Челидзе ("Динамо" Москва), Данила Емельянов ("Уфа"), Данила Янов ("Строгино" Москва), Владислав Карапузов ("Локомотив" Москва), Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Семен Радостев, Наиль Умяров (все – "Чертаново"), Виталий Жиронкин (ЦСКА Москва);

нападающий Даниил Лопатин ("Спартак" Москва).

Расписание игр юношеской сборной России в Элитном раунде Euro-2017:

21 марта. РОССИЯ – Норвегия. Дабаш. Стадион "Дабаш Вароши". 16.30 по московскому времени.

23 марта. РОССИЯ – Венгрия. Будапешт. Стадион "Нандор Хидегкути". 17.30 по московскому времени.

26 марта. Израиль – РОССИЯ. Дабаш. Стадион "Дабаш Вароши". 15.00 по московскому времени.