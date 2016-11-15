Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над Румынией (1:0) подчеркнул, что он доволен отношением нападающего Александра Кокорина к игре, передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Кокорин опять не забил. В чем его главная проблема?
– Не думаю, что слово "проблема" здесь уместно: и в Катаре, и в Грозном он много отбирал мячей, проделал много черновой работы, создавал моменты, а голы придут в нужное время. Главное – его отношение к игре. В Катаре он больше всех набегал, больше всех ускорений совершил, значит, человек отдается игре. Все придет.
– То есть вы его игрой довольны?
– Отношением к игре я доволен. Но нюансы надо посмотреть. Если бы все всё делали правильно, то тренер и был бы не нужен.
lyutik
alex`a остальные вообще в футбол играть не умеют, только бы от мяча увернуться.____________ Но Кокорин и здесь первый, что с Катаром, что сегодня. Бегает трусцой, представляя себя Месси. Но Месси может так двигаться, потому что он Месси. Не дай Бог разозлишь Лео, потом кранты, кто смотрит Испанию, меня поймет. Нашего зли не зли,все трусцой, где мяч, где ворота - фиг его знает. Надоело орать в экран: отдай вправо, Бей!!!! и т.д.
22:23
alex`a
остальные вообще в футбол играть не умеют, только бы от мяча увернуться.
22:14
Нижний
черчесов и кокорин - рыбак рыбака видит издалека
22:06
джей
Кокорин бегает, старается это видно. Только большие проблемы с техникой - больно он "деревянный". Отскакивает от него мяч очень далеко. И с психологией тоже беда - нужно идти к мозгоправу.
22:02
wallesss
Драть их надо, а не по головке гладить. Драть. Только драть. Пригласите любого тренера с НХЛ что ли на стажировку. После таких матчей Кокорин будет вымыт и опущен. И отпущен.
21:50
Красно синий
Голы,конечно,придут,только после 2018 года.И не к нему
21:46
BABOOIN
отдается игре? в шашки что ли?
21:41
честный человечишко
Дело не в голах, дело - в бестолковости Кокорина. Сколько он загубил перспективных атак? Все. Лермонтов бы не одобрил. Это я ещё о Тургеневе молчу...
21:41
Flamenco
голы придут осенью.... смешно
21:40