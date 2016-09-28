11:44 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Новосельцев, Рязанцев и Файзулин не работают в общей группе перед АЗ

Среда. Удельный парк. Тренировка "Зенита" перед матчем Лиги Европы с АЗ. Фото Сергей Циммерман
Среда. Удельный парк. Тренировка "Зенита" перед матчем Лиги Европы с АЗ. Фото Сергей Циммерман
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"Зенит" продолжает подготовку перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ. Защитник Иван Новосельцев и полузащитники Александр Рязанцев и Виктор Файзулин работают вне общей группы. Перед игрой футболисты поздравили с днем рождения и прогнали через тоннель защитника команды Александра Анюкова, которому сегодня исполнилось 34 года.

Матч "Зенит" - АЗ пройдет 29 сентября на "Петровском". (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dzik

Походу Ивана просто выдернули из Ростова для ослабления конкуренции, а Луческу он нафиг не нужен.

12:35

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