Новосельцев, Рязанцев и Файзулин не работают в общей группе перед АЗ

"Зенит" продолжает подготовку перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ. Защитник Иван Новосельцев и полузащитники Александр Рязанцев и Виктор Файзулин работают вне общей группы. Перед игрой футболисты поздравили с днем рождения и прогнали через тоннель защитника команды Александра Анюкова, которому сегодня исполнилось 34 года.

Матч "Зенит" - АЗ пройдет 29 сентября на "Петровском". (Сергей ЦИММЕРМАН)