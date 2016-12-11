С "Челси" могут быть сняты очки за недисциплинированность игроков

Футбольная ассоциация Англии (ФА) может сурово наказать "Челси" за участие игроков команды в массовой потасовке в конце игры премьер-лиги с "Манчестер Сити" (3:1). Дело в том, что это уже пятый случай недисциплинированного поведения "синих" за последние 19 месяцев. Как сообщает The Mirror, в качестве наказания с "Челси" ФА даже может снять очки.

В последний раз в Англии за недисциплинированность снимали очки с "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" 26 лет назад. ФА изучит инцидент между "Челси" и "Манчестер Сити", причем английские СМИ уверены, что для лондонцев из-за рецидивов наказание будет более жестким.