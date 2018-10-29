Из-за гибели владельца "Лестера" матч Кубка лиги с "Саутгемптоном" перенесен

"Лестер" объявил о переносе домашнего матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Саутгемптоном" из-за гибели владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи в результате крушения вертолета.

Первоначально встреча должна была состояться во вторник, 30 октября.

Также со вторника перенесен матч молодежной команды "Лестера" с "Фейеноордом" в рамках International Cup.

Ранее сообщалось, что вместе с Шривадданапрабхой на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.