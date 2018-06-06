Жену президента Федерации футбола Украины поймали пьяной за рулем

Гражданская жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус водила автомобиль в нетрезвом состоянии, сообщает sportarena со ссылкой на постановление Печерского суда Киева. В документе указано, что в декабре прошлого года женщина была поймана за рулем, когда в ее крови было 0,32 промилле алкоголя (допустимая доза – 0,2).

На суд Чаус не явилась, а дело против нее было закрыто по истечении сроков наложения административного штрафа.

Павелко недавно уже попадал в скандальную историю из-за своей падчерицы Лизы, которая играла с кубком Лиги чемпионов, сидя в автомобиле. Именно в Киеве проходил заключительный матч турнира.