Роман Павлюченко: "Военная машина" ЦСКА - серьезный соперник для "Тоттенхэма"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, с 2008 по 2012 год выступавший за "Тоттенхэм", в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между лондонским клубом и ЦСКА отметил, что в составе армейцев есть много хороших игроков. По словам россиянина, "военная машина" красно-синих является для "шпор" серьезным соперником.

- Лидером ЦСКА в последнее время являлся Роман Еременко, однако сейчас он не играет, - приводит официальный сайт "Тоттенхэма" слова Павлюченко. - Но и без него в составе армейцев много хороших игроков. ЦСКА всегда был и остается сильной командой, представляющей опасность для любого соперника. Знаю, что красно-синих неспроста называют "военной машиной".

Некоторые футболисты ЦСКА встречались на поле с игроками "Тоттенхэма" на чемпионате Европы-2016. Но игра в сборной и в составе клуба - это разные вещи. Уверен, что ЦСКА детально изучит все особенности игры лондонцев, а главный тренер команды Леонид Слуцкий наверняка расскажет игрокам о сильных и слабых сторонах соперника.

Матч между "Тоттенхэмом" и ЦСКА начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА