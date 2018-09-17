Ральф Ферманн: "Касильяс - пример для всех. Поменяюсь с ним футболками"

Голкипер "Шальке" Ральф Ферманн перед матчем с "Порту" в Лиге чемпионов сказал, что голкипер соперников Икер Касильяс является примером для него.

- Мы в предвкушении первого матча в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заслужила право на участие в этом турнире. Завтра мы хотим добиться положительного результата, - цитирует вратаря официальная группа "Шальке" "Вконтакте". - В последний раз мы играли против "Порту" десять лет назад. Это был волшебный вечер. В начале матча я сидел на трибунах, но после финального свистка праздновал на поле вместе со всеми. Икер Касильяс - пример для всех, в том числе и для меня. Он оказал большое влияние на футбол. Я в предвкушении встречи с ним и определенно поменяюсь с ним футболками.

Матч "Шальке" - "Порту" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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