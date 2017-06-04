Флорентино Перес: "Криштиану Роналду, несомненно, выиграет пятый "Золотой мяч"

Президент "Реала" Флорентино Перес после финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) отметил, что команда постарается побить новые рекорды и в следующем сезоне. По его словам, нападающий Криштиану Роналду вновь будет признан лучшим игроком мира.

– Очень рады, что победили и показали хороший футбол, – цитирует переса AS. – Это замечательный спорт. Хотим побеждать в следующем сезоне и добиться новых рекордов.

Криштиану Роналду, несомненно, выиграет пятый "Золотой мяч". Думаю никто не заслужил его так, как он. Что касается состава на следующий сезон, то надо все обсудить с Зиданом. Он дирижирует оркестром.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"