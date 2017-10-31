Эдуардо Бериссо: "Если не обыграем "Спартак" 5:1, не расстроимся. Надо просто победить"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что в первой игре его команде не хватило везения, а сейчас все будет по-другому. Он также добавил, что только победа позволит испанцам смотреть в будущее с уверенностью.

Напомним, первая встреча между командами в Москве закончилась со счетом 5:1.

– Надо выиграть. И не обязательно со счетом 5:1. Хватит жить прошлым, – сказал Бериссо. – Надо контролировать игру, владеть мячом, избежать ошибок защитников. "Спартак" отлично действует на контратаках. Великолепно использует качества своих скоростных футболистов. Мы это и раньше знали, но, к сожалению, ошибались. Но сейчас – другой матч.

– "Спартак" много пропускает в концовках. Рассчитываете надавить на это?

– Наш план – такой же. Завладеть мячом и доминировать. Многое зависит от удачи. Если бы в Москве использовали свои шансы, счет стал бы 2:1 в нашу пользу, все могло пойти по-другому.

– На игре закрыт гостевой сектор. Это ваше дополнительное преимущество?

– Дома мы всегда сильно играем. Будет 45 тысяч человек на трибунах, все горячо поддержат нас. И эта поддержка должна нам дать много сил.

- Как Банега?

- Он лучше себя чувствует. Но подождем, решение примем в день матча.

- Победа выведет "Севилью" в 1/8 финала?

- Все зависит от нас. Надо побеждать "Спартак". Игра решит очень многое. Очень важный матч. Только победа позволит смотреть в будущее с уверенностью. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.