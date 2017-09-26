Алексей Лунин: "На игре с "Ливерпулем" было много болельщиков, ребята чувствовали эту поддержку"

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин после победы над "Ливерпулем" (2:1) в матче группового турнира Лиги УЕФА отметил, что игрокам помогла поддержка болельщиков. Также специалист объяснил, за счет чего удалось обыграть физически сильного соперника.

– Мы планировали, что наши быстрые нападающие смогут создавать моменты и переигрывать мощных футболистов "Ливерпуля", – сказал Лунин. – И нашей команде удавались неплохие атаки, а два из созданных моментов получилось реализовать. Кроме того, мы приготовили сопернику определенные сюрпризы в розыгрыше стандартных положений. Забить со "стандартов" не вышло, но шансы для этого были хорошие.

"Ливерпуль" – ровная в целом команда, обладающая хорошим подбором разноплановых нападающих. Именно в этом заключалась для нас главная сложность – кто против кого будет играть. И нужно отдать должное нашим ребятам: они действовали тактически грамотно и заслужили эту победу своей игрой.

– Доставило ли сложности то, что у англичан физически крепкая команда?

– Мы смотрели матчи "Ливерпуля" и знали, что в этом компоненте на отдельных позициях их футболисты превосходят наших. Постарались за счет тактических взаимодействий и подстраховки сделать так, чтобы англичане не оставались один в один с нашими игроками.

– В числе запасных на этот матч у "Спартака" в основном были игроки обороны. При этом номинальный защитник Максим Сазонов в концовке встречи вышел в нападение вместо Даниила Лопатина.

– В недавнем матче за Академию он сыграл флангового нападающего и проявил себя очень хорошо. А мы из-за различных травм недосчитались именно футболистов группы атаки. Поэтому Максим получил сегодня этот шанс.

– Какие впечатления оставил матч в целом?

– Естественно, после победы эмоции положительные. Очень хочется поблагодарить за сегодняшнюю игру не только команду, но и болельщиков, которых в Сокольники пришло очень много: ребята чувствовали эту поддержку, она придавала сил.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во сегодня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры