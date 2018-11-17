Степанова и Букин - о победе на Гран-при России: "Хорошо, что оправились от удара в коротком танце"

Победители Гран-при России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что мировому рекорду в произвольном танце помогли ошибки в коротком, которые сильно ударили по россиянам. Российский дуэт получил 199,43 балла.

- Сегодня был потрясающий зал, невероятные эмоции! - сказала Степанова. - Спасибо огромное всем, перед выступлением у нас была задержка, и зрители так поддерживали, это очень помогло. Мы давно не делали таких грубых ошибок, как в коротком танце, и сегодня был дискомфорт, мы чувствовали себя по-другому. Но это послужило нам толчком, уроком, справились, чему очень рады.

- Мировой рекорд в произвольной для вас что-то значит?

- Спасибо, что сказали. Главная оценка для нас - тренеров, они нас поблагодарили, мы их своим катанием, - добавила Степанова.

- Вы знаете, мы вообще не в курсе и думаем о другом, о своем прокате. Где улучшить, что поменять, сразу голова начинает думать, как бы это побыстрее сделать. Надо работать еще. Над всем, - сказал Букин.

- За соперниками, которых здесь нет, следите?

- Конечно, мы смотрим их соревнования, учимся чему-то, подсматриваем новые элементы, связки. Но прям вставать в 5 утра ради трансляций в Северной Америке - нет, такого нет, - добавил Букин.

- Не обидно, что уступаете заочно североамериканцам по сумме программ?

- Об этом не задумываемся. Мы все-таки очень много потеряли в коротком танце. Когда увидели снижение уровня, это сильно ударило, - сказала Степанова.

- Постолимпийский сезон многие называют переломным. Не заявите о себе сейчас - потом будет поздно. Есть такое ощущение?

- Это должен быть для нас как глоток воздуха. Сейчас есть несколько пар на нашем уровне, и мы должны заявить о себе, удивить. Это уже новые танцы. Конечно, это важно, - сказала Степанова.

- Что думаете насчет финала Гран-при?

- Приедем домой... И разберемся (смеется), - сказал Букин.

- Вы такие вопросы задаете! Сейчас мы рады тому, что произошло сегодня, - добавила Степанова. (Дмитрий Лунев)

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