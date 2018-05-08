Мария Бутырская: "Через некоторое время мы увидим другую Медведеву"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала "СЭ" уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 работала под руководством известного специалиста с 2007 года.

– Истинной причины никто никогда не узнает. Наверное, они зашли в какой-то тупик. Это состояние, когда хочется что-то в жизни поменять, – отметила Бутырская. – Я, например, тоже была в таком состоянии, и не только одна я. У нас такой вид спорта, где нет контрактов между спортсменами и тренерами и школой. Уходы позволительны. Для спортсмена это очень удобно, но для тренера – больно и обидно. Столько труда вложить в фигуриста, а потом так все сложилось... Думаю, что Женя хочет что-то поменять. Раз она начала проигрывать, нужно это делать. Она должна получить глоток свежего воздуха от перехода к новому тренеру. Как и брачные союзы – люди чувствуют, что их отношения не развиваются. Если бы они постоянно подпитывались, то... Выбор Жени пал на Брайана Орсера. Думаю, через некоторое время мы увидим другую Медведеву.

– Улучшенную?

– Просто другую. Она и так классная, так что именно другую – в иных образах. Когда один тренер и один и тот же хореграф, в программе начинает появляться однообразие. Нужна Жене перемена. Но ни в коем случае мы не должны осуждать ее – Женя взрослый человек, сама приняла это решение. Она хочет выиграть золотую медаль, она пойдет до последнего. Давайте спокойно дадим ей поработать, а там посмотрим. (Игорь НОВИКОВ)

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