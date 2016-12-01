Стефано Чериони покинул сборную России

Старший тренер сборной России по фехтованию на рапирах Стефано Чериони сообщил, что покидает свой пост. Под его руководством россияне завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Олимпийских играх-2016.

– Своей миссией мы считали следующее: вывести российское фехтование на рапирах на мировой олимп, - приводит "Р-Спорт" слова Чериони. - И сейчас я с гордостью могу заявить: у нас это получилось. Две золотые и одна бронзовая медали, завоеванные на Олимпиаде в Рио, стали венцом нашего победного пути. Мое руководство женской и мужской сборными командами России, обе из которых на текущий момент возглавляют мировой рейтинг фехтования на рапирах, на этом завершается.

Я выражаю благодарность президенту Международной федерации фехтования Алишеру Усманову и Российской федерации фехтования за то, что четыре года назад они выбрали меня для выполнения этой миссии, поверив в мои тренерские качества и оказав доверие моим помощникам. Я благодарен спортсменам мужской и женской сборных команд по фехтованию на рапирах. Своим трудом, граничащим с самопожертвованием, они обеспечили себе лидерские позиции на мировом уровне.

Наконец, самую сердечную благодарность я адресую своим коллегам – Джованни Бортолазо и Маурицио Дзомпарелли, бок о бок с которыми я готов предпринять новое волнующее приключение в какой-нибудь другой части земного шара.