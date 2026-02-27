Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет юниорского первенства Европы

Сборная России по фехтованию стала победителем медального зачета первенства Европы. Соревнования прошли в Тбилиси.

В активе россиян 8 наград: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Второй стала команда Италии (1-3-0), третье место заняли французы (1-1-3).

Золото завоевали саблистка Карина Таллада, женская и мужская сборные России по сабле, серебро у саблиста Ярослава Борисова, бронза у шпажиста Романа Селютина, саблистки Александры Михайловой, рапириста Дмитрия Чащина, женской сборной России по рапире.

Фехтовальщики из России выступали на первенстве Европы под национальным флагом, в честь их побед звучал гимн страны.

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