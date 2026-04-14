Олимпийские чемпионки по фехтованию Загидуллина и Коробейникова получили нейтральный статус

Олимпийские чемпионки Токио рапиристки Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова получили допуск к соревнованиям в нейтральном статусе от Международной федерации фехтования (FIE), сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус также получили чемпионка мира 2019 года рапиристка Анастасия Иванова, двукратная чемпионка мира (2014, 2017) шпажистка Татьяна Гудкова, рапиристки Арина Вольская и Ксения Глебова, шпажисты Татьяна Таланова и Георгий Бруев.

Исполком FIE также утвердил тренеров Викторию Ковалеву, Евгения Вольского, Елену Петрову, Александра Пресса, Михаила Иевлева и врача Ахмеда Курбанова. Все одобренные спортсмены и тренеры получили заявочные документы.

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