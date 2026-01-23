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23 января, 17:50

Губерниев — о решении FIE лишить Эстонию права на проведение ЧЕ: «Процесс пошел. Принято важное решение»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы.

Причиной стал отказ властей страны предоставить въезд гражданам России и Белоруссии. Чемпионат Европы-2026 должен был пройти в Таллине. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.

«Процесс пошел. Теперь страны-организаторы будут знать, что если не будут пускать русских, то у них станут отбирать соревнования. Это важный прецедент. Не забываем, что отношение международной федерации, где президент Алишер Усманов, мягко говоря, иное, если сравнивать с хоккеем или с биатлоном. Но процесс пошел. Принято важное решение: если не готовы пускать русских и белорусов, то нечего проводить соревнования», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат Европы теперь пройдет во Франции с 16 по 21 июня.

В ноябре 2025 года FIE заявила, что будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному принципу.

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Дмитрий Губерниев
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