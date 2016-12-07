МОК продлил санкции против России на неопределенный срок

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о продлении санкций в отношении России в связи с допинговыми скандалами. Принятие соответствующих мер касается, в том числе, проведения международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.

19 июля после выхода первой части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года. Сообщается, что теперь санкции МОК носят бессрочный характер.

"Исполнительный совет МОК постановил продлить санкции, введенные 19 июля, "до дальнейшего уведомления". В рамках принятых мер МОК не будет оказывать поддержку проведению спортивных мероприятий на территории России. Исполнительный совет МОК будет принимать все необходимые меры и санкции в контектсе Олимпийских игр, вплоть до дисквалификации спортсменов и должностных лиц, замешанных в допинговых делах. Кроме того, МОК призывает все федерации по олимпийским зимним видам спорта приостановить подготовку к международным спортивным событиям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира, и активно искать альтернативных организаторов. Вне Олимпийских игр международные спортивные федерации имеют право на любые дополнительные санкции в отношении спортсменов в рамках международных соревнований, вплоть до приостановки членства национальных федераций", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МОК.

9 декабря Макларен должен представить вторую часть доклада о результатах расследования обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.