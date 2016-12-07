МОК продлил санкции против России на неопределенный срок

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о продлении санкций в отношении России в связи с допинговыми скандалами. Принятие соответствующих мер касается, в том числе, проведения международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.
19 июля после выхода первой части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года. Сообщается, что теперь санкции МОК носят бессрочный характер.
"Исполнительный совет МОК постановил продлить санкции, введенные 19 июля, "до дальнейшего уведомления". В рамках принятых мер МОК не будет оказывать поддержку проведению спортивных мероприятий на территории России. Исполнительный совет МОК будет принимать все необходимые меры и санкции в контектсе Олимпийских игр, вплоть до дисквалификации спортсменов и должностных лиц, замешанных в допинговых делах. Кроме того, МОК призывает все федерации по олимпийским зимним видам спорта приостановить подготовку к международным спортивным событиям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира, и активно искать альтернативных организаторов. Вне Олимпийских игр международные спортивные федерации имеют право на любые дополнительные санкции в отношении спортсменов в рамках международных соревнований, вплоть до приостановки членства национальных федераций", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МОК.
9 декабря Макларен должен представить вторую часть доклада о результатах расследования обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.
Кузьмич-Кузьмич
Не успокоются. Не иначе, как хотят Россию из МОК выдавить. Новый, что ли, организовать?
21:07
Долой марионеток-макларенеток
Конечно, забавно, недальновидно, убого и беспросветно для самого МОК. Ну хотя бы пару дней подождали марионетку Макларена, что ли...
20:46
Долой марионеток-макларенеток
Долой марионеток-макларенеток!!!
20:45
Весёлый©
В двери Новый Год стучится, дед Макларен в гости мчится, в небе праздничный салют, посоны второй том ждут! ^_^
20:39
Антимайдан
Такими заказными политическими решениями "на основе" никем не доказанных домыслов МОК дискредитирует себя, превращаясь в послушный инструмент "мирового гегемона".
20:37
Enich
не спас заказной фильм о мировом допинге:)))
20:22
NF
Еще смешнее...
20:19
rus_deutsch
Похоже, хакеры МОК взломали компьютер Макларена...
20:19
maxcds
вот так вот бездоказательно, бесцеремонно и гнусно вершатся грязные дела. тьфу
20:10
St. Vicenc
Как вообще возможно продлить что-то "бессрочно"?!)
20:08
teacherserge
bond1951 себя рекламируешь ?
19:51
Schnupphase
Правильно, а то вдруг Бьёрндален в России допинг-контроль не пройдёт. С больными то лёгкими.
19:47