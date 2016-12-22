Владимир Драчев: "Главное, что сборную России не дисквалифицировали"

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что Союз биатлонистов России поступил верно, отказавшись от этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017.

– Главное на сегодня, что не последовало никаких дисквалификаций, команду оставили в работе, – сказал Драчев. – Потеря этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира – промежуточный этап. Лучше потерять меньшее, чем упираться и лишиться всего. Теперь дождемся завершения расследования в отношении спортсменов. (Сергей АСТАХОВ)

СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени //

Бессеберг - о решении по России: "Подозрение - не повод для санкций"