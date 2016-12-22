Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что Союз биатлонистов России поступил верно, отказавшись от этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017.
– Главное на сегодня, что не последовало никаких дисквалификаций, команду оставили в работе, – сказал Драчев. – Потеря этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира – промежуточный этап. Лучше потерять меньшее, чем упираться и лишиться всего. Теперь дождемся завершения расследования в отношении спортсменов. (Сергей АСТАХОВ)
СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени //
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Putnikkk
вы о чем? для вас главное что не отменили? типа принесло,откупились???а для меня главное что после всех комментов и поступков мутко и иже с ним я все больше начинаю верить макларену и стыдиться тех за кого искренне болел
22:22 22 декабря
Пух
А то что отменили этап, это даже к лучшему, угаснет негативный фон (по-русски меньше вони будет)
21:50 22 декабря
Пух
PallMall читайте внимательно ВЛАДИМИР ДРАЧЕВ: "ГЛАВНОЕ, ЧТО СБОРНУЮ РОССИИ НЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ"
21:48 22 декабря
PallMall
Теперь уж точно дисквалифицируют всю команду. Показали слабость, косвенно признались не пойми в чем.
21:36 22 декабря