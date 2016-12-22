СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени юношеского и молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в Острове. Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания исполкома организации, прошедшего сегодня в Мюнхене. Теперь IBU должен решить, где пройдут эти соревнования.
Напомним, что исполком IBU сегодня рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях. Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.
Beard
Пух........медвежонок,не будь снобом. По факту согласен,его комент земля,мой небо.Эт ничё,что я с "Вами" сидя переписуюсь?Если есть возражения,пишите,рассмотрим.
00:01
Пух
russh7 ирония над инвалидами, лучше над собой иронизировать.
22:25 22 декабря
Пух
Beard стрелки на Zello левые, его коммент и Ваш земля и небо, и мы с Вами на ты не переходили.
22:24 22 декабря
russh7
Пух Да Вы просто не поняли стеб Bearda, он же иронизирует над нашими спорт чинушами
22:14 22 декабря
Beard
ПУХ...................Вини,эт не я написал,эт Zello написал-"Красавцы! Это победа, я считаю!" А за мою голову не волнуйся,о своей заботься!
22:13 22 декабря
Пух
Beard В легкой атлетике также была одержана безоговорочная победа,Мы не поехали на Олимпиаду. Паралимпийцы свою победу тоже одержали. у Вас все в порядке с головой, всех без разбора легкоатлетов и паралимпийцев не пустили, кощунство так писать.
21:55 22 декабря
Promesov
Если СБР признались неплохо бы на них завести уголовные дела и провести открытое расследование
21:39 22 декабря
Beard
Zello Красавцы! Это победа, я считаю!...........Однозначно Победа!!!.........и впереди у нас ещё много таких побед,в коньках вроде тоже победили,из Челябинска Кубок мира тоже перенесли!Ещё одна победа российского спорта.В легкой атлетике также была одержана безоговорочная победа,Мы не поехали на Олимпиаду .Паралимпийцы свою победу тоже одержали.Ждём побед в плавании,боксе,борьбе,и самое главное в Футболе,надо побыстренькому отказаться от Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.
21:38 22 декабря
Hammer on it
Тряпки слабовольные
21:35 22 декабря
)V(ax
Да нам какая разница, мы как ездили в Жемчужину отдыхать в домиках для спортсменов с шашлычком, так и будем) А биатлон удобнее дома на диване смотреть, нежели мерзнуть на стадионе и переться полкилометра от стоянки, на которой еще и мест может не быть.
21:30 22 декабря
alex1966
СБР на помойку, причем всех !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:29 22 декабря
Гаттузо зол!
Вот по большому счету ,где оказался позор! Не в Сочи, а вот теперь, когда трусливые чинуши своим отказом от этапа добровольно, косвенно подтвердили, что что-то было и фактически предали чистых биатлонистов. Много есть сейчас на языке про этих чинуш всяких слов, но забанят. Сдали чинуши спортсменов с потрохами.
21:26 22 декабря
Rodman26
Да и честно говоря эти последние этапы в России далеко не самые интересные. Какая то часть элиты уже не приезжает. кто то приезжает (Свенсен, Бё .. и др.), но уже не ради спортивных результатов, а так...потусить на халявные нефтегазовые деньги. Многое уже известно к этому времени, так что не страшно думаю потерять этот этап
21:14 22 декабря
shpasic
из 31 дисквалифицировать двоих, и то дисквалификация не вступила в силу, т.к. не знают, каких именно двоих.
21:12 22 декабря
Пух
главное чтобы макларенка был рад, с фуркадиком
21:09 22 декабря
Айл би бэк
А чего в суд не обратились, типа не виноватые мы? Битлон тоже - она утонула.
21:09 22 декабря
Пух
Кому-то так несказанно повезет и он будет проводить этап вместо Тюмени, накупит пластмассового снега, выложит и кто-то будет на все это смотреть и радоваться, флаг им в руки.
21:08 22 декабря
nailsh78
из спорта только хоккей сборной - больше спорта никакого смотреть вообще нет смысла
21:05 22 декабря
Айртон
Rodman26 в середине марта в Тюмени снег бы точно был...а так поищите по европе еще...на искуственном побегают. Как недавно лыжные гонки..трасса накидана, а вокруг неприкрытая земля сплошная. Ну очень красивая картинка) 21:00 ---------------------------------- Это самый лучший вариант из всех возможных!) Земля никого не колышит, ибо по ней никто не бежит, зато мороза в -20 нет.))
21:04 22 декабря
Пух
Rodman26 да зрелище отстойное
21:02 22 декабря
Rodman26
в середине марта в Тюмени снег бы точно был...а так поищите по европе еще...на искуственном побегают. Как недавно лыжные гонки..трасса накидана, а вокруг неприкрытая земля сплошная. Ну очень красивая картинка)
21:00 22 декабря
Kharyok1
shpasic, Вы ждете доказательств, весомых в уголовном процессе? Их не будет. Там доказательства, вполне достаточные для WADA, поскольку у этой организации несколько иные стандарты доказательств. Там не нужны бесспорные доказательства, там нужен положительный баланс. То есть, при вероятности 55-45 в пользу виновности спортсмена, при "комфортной уверенности" - выносится обвинительный приговор. В уголовном производстве нужно 100-0, т.е. "вне всякого сомнения". Это немного другое и такого можете не ждать.
21:00 22 декабря
Zello
Красавцы! Это победа, я считаю! Это не западные спортсмены-пентосы бойкотируют этап в России, а сама Россия отказалась принимать этих пентосов на нашей священной земле! Отличная, победная многоходовочка!
21:00 22 декабря
Пух
Ничего, повоняют-повоняют год другой и всё уляжется.
20:59 22 декабря
serzheo
1
20:58 22 декабря
serzheo
Сколько раз еще нужно макнуть страну в грязь, что бы чиновники поняли - играть в чужом дворе, по их правилам - нельзя. Или может пора заменить чиновников? ...
20:57 22 декабря
_sg
ну изгонять изо всех видов и что? государство хоть деньги на этих бездельниках сэкономит
20:56 22 декабря
shpasic
ну, разве при наличии неопровержимых доказательств эта история не закончилась бы ещё несколько месяцев назад? вместо этого комиссия ВАДА только тянет время.
20:56 22 декабря
Kharyok1
"это косвенное признание отсутствия каких-либо внятных доказательств наличия допинговой системы в стране "(с) Доказательств - выше крыши. А этой своей мантрой вы уже доигрались до перспектив полного изгнания по всем видам. Сами себя тешите тем, что якобы нет доказательств.
20:54 22 декабря
Kharyok1
Благодаря тому, что отказались сами, теперь команду в полном составе не вальнут. Ограничатся изгнанием 2 человек.
20:53 22 декабря