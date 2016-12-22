Бессеберг - о решении по России: "Подозрение - не повод для санкций"

Президент IBU Андерс Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА, поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени. Данные Международный союз биатлонистов получил после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.
– Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему миру спорта свое очень серьезное отношение к сложившейся ситуации, - заметил Бессеберг в пресс-релизе на сайте организации. - Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование.
Доклад Макларена указывает на серьезные проблемы в российском спорте и антидопинговой системе. IBU очень серьезно рассматривает эту информацию, теперь мы должны понять степень серьезности в российском биатлоне.
IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу. Это видно из нашего решения дисквалифицировать до 12 июня 2018 года бывшего официального лица IBU Готлиба Ташлера. Борьба с допингом – дело непростое, но она среди наших приоритетов. Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам со стороны команд, спортсменов, федераций-членов, партнеров и болельщиков.
Все спортсмены заслуживают того, чтобы на выступления не падала никакая тень подозрений, они могли соревноваться и сосредоточиться исключительно на спорте.
Никаких подозрений недостаточно для применения санкций. Мы продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения и обстоятельства, но не судить только по подозрению. Правила должны быть одни для всех – и виновных, и невиновных.
shtabush
Все неправильно! Бессеберг или глуп, или жуткий лицемер. "Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам ..." Какая борьба? Страны с передовой фармацевтикой будут жрать допинг "по правилам", поскольку ВАДА его еще не включила в списки запрещенных. Бороться будут лишь с отсталыми странами, в число которых мы, к сожалению входим. Какое же здесь доверие? ВАДА тупо стимулирует развитие допинга и не понимать этого руководители федераций не могут. "Все спортсмены заслуживают честных соревнований" Тогда нужно заставить всех участников использовать одну т ту же смазку для лыж. Разве это честно, когда у одного лыжи не катят и он себе жилы рвет, а другой его объезжает на одной ноге. Да такого преимущества никаким допингом не получишь. И это справедливо? "И продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения" Ага, и для начала докажите, что Родченков или Макларен не подменяли наши чистые пробы на чье-то дерьмо. Если ВАДА не умеет организовать хранение и сохранность проб, какой же это профессионализм? Зря наши опять сдулись перед этим "всем цивилизованным миром". Не такой уж он цивилизованный, как кажется.
21:43 22 декабря
PallMall
Первым шагом мы отказались от своих соревнований. Интересно, какой будет с нашей стороны ВТОРОЙ ШАГ, когда будет проводиться расследование относительно перечисленных биатлонистов??
21:34 22 декабря
)V(ax
В статье: "Однако подозрения – это повод для санкций.". Так повод или не повод?
21:04 22 декабря
Пух
Пускай проводят сами, на сэкономленные средства от проведения купим что-то полезное)))
21:01 22 декабря
kjrfen
Сдались без боя суки!
20:59 22 декабря