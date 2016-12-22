20:41 22 декабря | БИАТЛОН

Бессеберг - о решении по России: "Подозрение - не повод для санкций"

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Президент IBU Андерс Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА, поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени. Данные Международный союз биатлонистов получил после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

– Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему миру спорта свое очень серьезное отношение к сложившейся ситуации, - заметил Бессеберг в пресс-релизе на сайте организации. - Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование.

Доклад Макларена указывает на серьезные проблемы в российском спорте и антидопинговой системе. IBU очень серьезно рассматривает эту информацию, теперь мы должны понять степень серьезности в российском биатлоне.

IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу. Это видно из нашего решения дисквалифицировать до 12 июня 2018 года бывшего официального лица IBU Готлиба Ташлера. Борьба с допингом – дело непростое, но она среди наших приоритетов. Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам со стороны команд, спортсменов, федераций-членов, партнеров и болельщиков.

Все спортсмены заслуживают того, чтобы на выступления не падала никакая тень подозрений, они могли соревноваться и сосредоточиться исключительно на спорте.

Никаких подозрений недостаточно для применения санкций. Мы продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения и обстоятельства, но не судить только по подозрению. Правила должны быть одни для всех – и виновных, и невиновных.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shtabush

Все неправильно! Бессеберг или глуп, или жуткий лицемер. "Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам ..." Какая борьба? Страны с передовой фармацевтикой будут жрать допинг "по правилам", поскольку ВАДА его еще не включила в списки запрещенных. Бороться будут лишь с отсталыми странами, в число которых мы, к сожалению входим. Какое же здесь доверие? ВАДА тупо стимулирует развитие допинга и не понимать этого руководители федераций не могут. "Все спортсмены заслуживают честных соревнований" Тогда нужно заставить всех участников использовать одну т ту же смазку для лыж. Разве это честно, когда у одного лыжи не катят и он себе жилы рвет, а другой его объезжает на одной ноге. Да такого преимущества никаким допингом не получишь. И это справедливо? "И продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения" Ага, и для начала докажите, что Родченков или Макларен не подменяли наши чистые пробы на чье-то дерьмо. Если ВАДА не умеет организовать хранение и сохранность проб, какой же это профессионализм? Зря наши опять сдулись перед этим "всем цивилизованным миром". Не такой уж он цивилизованный, как кажется.

21:43 22 декабря

PallMall

Первым шагом мы отказались от своих соревнований. Интересно, какой будет с нашей стороны ВТОРОЙ ШАГ, когда будет проводиться расследование относительно перечисленных биатлонистов??

21:34 22 декабря

)V(ax

В статье: "Однако подозрения – это повод для санкций.". Так повод или не повод?

21:04 22 декабря

Пух

Пускай проводят сами, на сэкономленные средства от проведения купим что-то полезное)))

21:01 22 декабря

kjrfen

Сдались без боя суки!

20:59 22 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ