Бессеберг - о решении по России: "Подозрение - не повод для санкций"

Президент IBU Андерс Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА, поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени. Данные Международный союз биатлонистов получил после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

– Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему миру спорта свое очень серьезное отношение к сложившейся ситуации, - заметил Бессеберг в пресс-релизе на сайте организации. - Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование.

Доклад Макларена указывает на серьезные проблемы в российском спорте и антидопинговой системе. IBU очень серьезно рассматривает эту информацию, теперь мы должны понять степень серьезности в российском биатлоне.

IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу. Это видно из нашего решения дисквалифицировать до 12 июня 2018 года бывшего официального лица IBU Готлиба Ташлера. Борьба с допингом – дело непростое, но она среди наших приоритетов. Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам со стороны команд, спортсменов, федераций-членов, партнеров и болельщиков.

Все спортсмены заслуживают того, чтобы на выступления не падала никакая тень подозрений, они могли соревноваться и сосредоточиться исключительно на спорте.

Никаких подозрений недостаточно для применения санкций. Мы продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения и обстоятельства, но не судить только по подозрению. Правила должны быть одни для всех – и виновных, и невиновных.