Михаил Дегтярев: "Письмо Самуэльссона похоже на информационную атаку против России"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев осудил письмо олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона и бронзового призера Игр-2016 по легкой атлетике Эммы Коберн в адрес главы ВАДА Крэйга Риди. Спортсмены недовольны решением агентства восстановить в правах РУСАДА и считают, что многие российские спортсмены, принимавшие допинг, останутся безнаказанными.

- Заявление Себастьяна Самуэльссона и Эммы Коберн выглядят, как очередная попытка привлечь внимание общественности к себе в целях личного пиара, - начал Дегтярев. - На протяжении всего допингового скандала Самуэльссон резко высказывался в адрес российского спорта, бойкотировал этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени, а также призывал других спортсменов не ехать в Россию. Теперь новое письмо, которое демонстрирует некомпетентность авторов.

Отсутствие государственной системы употребления допинга в России уже давно признано всем мировым спортивным сообществом, отражено в решении МОК и в ходе многочисленных судебных разбирательств. Упоминание системы явно некорректно. Непонятно также, кто делегировал двум спортсменам полномочия делать заявления от лица всех атлетов мира. И уж совсем голословно звучат обвинения в адрес неназванных спортсменов тренеров, чиновников. Не секрет, что на протяжении последних лет все российские спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, находились под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны ВАДА. Многочисленные проверки показали в подавляющем большинстве отсутствие использования запрещенных средств нашими спортсменами. Решение исполкома ВАДА о восстановлении РУСАДА справедливое и отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом.

Все это похоже на обычную информационную атаку. Цель - вновь поднять шум вокруг России. В ответ хочу призвать западных коллег больше внимания уделять совершенствованию своих спортивных навыков, а не огульным обвинениям атлетов из других стран. (Андрей Сизякин)

"Многие российские спортсмены, принимавшие допинг, все еще выступают". Письмо Самуэльссона главе ВАДА