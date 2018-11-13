"Многие российские спортсмены, принимавшие допинг, все еще выступают". Письмо Самуэльссона главе ВАДА

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон и бронзовый призер Игр-2016 по легкой атлетике Эмма Коберн написали открытое письмо главе ВАДА Крэйгу Риди. Спортсмены недовольны решением агентства восстановить в правах РУСАДА, поскольку российская сторона не выполнила все условия "дорожной карты".

"От лица атлетов всего мира мы хотим выразить негодование по поводу решения ВАДА восстановить РУСАДА, несмотря на то, что оно не выполнило условия "дорожной карты", Таким образм, многие атлеты, принимавшие допинг, остались без наказания, многие дела не были рассмотрены.

Можете ли вы гарантировать, что ВАДА эффективно рассмотрит эти дела? Уверен, что вы понимаете: если бы вы хотели найти выход из допингового кризиса в России, это одно из необходимых действий.

Господин президент, мы много слышали от вас, что решение восстановить Росию было сделано в интересах чистых атлетов.

Мы знаем, что у ВАДА будут все данные по спортсменам, которые уже были наказаны на основании докладов Макларена и Паунда. Мы также знаем, что у ВАДА будет список тех, кто будет наказан по новым данным. Мы также в курсе, что сотни атлетов разных видов спорта принимали допинг на основании систематизированной допинговой программы.

Мы, мировое сообщество атлетов, хотим знать: сколько атлетов были наказаны, кто был наказан и в каких видах спорта? Можете ли вы предоставить эту информацию.

Если ВАДА не сможет огласить имена, даже если эти имена будут известный публике, тогда будет хорошо опубликовать данные по видам спорта. Мы надеемся получить эту информацию от вас.

Также мы хотим знать, почему вы сказали, что после восстановления России больше виновных будет наказано? Можете ли вы это гарантировать?

Мы знаем, что многие нарушители по-прежнему выступают на международном уровне, хоть они и являлись частью российской допинговой программы, а ВАДА с этим почти ничего не делает. Мы также знаем, что многие официальные лица, тренеры, администраторы, представители правительства были вовлечены в допинговую программу, но остаются на своих должностях. Что вы, господин президент, сделали в этом отношении?

Можете ли вы гарантировать, что решение восстановить Россию приведет к наказаниям этих людей?" - говорится в открытом письме.