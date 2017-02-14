15 чехов, Фуркад и остальные подписанты письма против допинга: полный список

"СЭ" стал известен полный список 154 спортсменов и 56 тренеров, подписавших в январе письмо в IBU с требованием ужесточения антидопинговых правил. Напомним, что инициаторами этого документа стали чехи, и только потом это письмо начал продвигать француз Мартен Фуркад.

Изучив подписи, "СЭ" пришел к выводу, что значительная часть подписантов не только не является действующими спортсменами, но относится к вспомогательному персоналу – сервисерам и помощникам тренеров. Ниже – полный список подписантов. Все фамилии под письмом написаны от руки, а поскольку речь иногда идет не о самых известных людях, возможны неточности в прочтении и транскрипции.

Чехия: Михал Шлезинг, Ярослав Соукуп, Габриэла Коукалова, Михал Крчмар, Адам Вацлавик, Ева Пушкарчикова, Маркета Давидова, Люси Харватова, Онджрей Моравец, Вероника Виткова, Ондржей Рыбарж, Зденек Витек, Алес Лигаун, Михал Малек, Иржи Голубец.

Словакия: Томас Хасилла, Михал Сима, Паулина Фиалкова, Яна Герекова, Мартин Отченаш, Матей Казар, Анна Муринова, Милан Гашперчик.

Франция: Анаис Бескон, Анасис Шевалье, Селиа Аймонье, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Клод Фабьен, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Мари Дорен-Абер, Джулия Симон, Кантен Фийон Майе, Жан-Поль Гиачинд, Джулия Роберт, Ян Гуигонне, Кристиан Фавре, Луи Дешапс, Стефан Бутье, Франх Бадью, Жульен Бадью, Жюльен Кубер.

Белоруссия: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко, Кристина Ильченко, Альфред Эдер.

Украина: Юлия Джима, Григорий Шамрай, Ольга Меркушина, Анастасия Меркушина, Яна Бондарь, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Ирина Вавринец, Яна Бондарь, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Урош Велепец.

Швейцария: Серафин Виестнек, Марио Долдер, Беньямин Вегер, Элигиус Танборнино, Аита Гаспарин, Лена Хаки, Зюзанна Майнен, Одрин Аухлитауэр.

Бельгия: Михаэль Реш.

Литва: Витаутас Стролиа, Рокас Суславичюс, Томас Кавкенас, Габриэле Лесчикайте, Наталья Кочергина, Диана Расимовийчюте.

Норвегия: Оле Эйнар Бьорндален.

Италия: Лукаш Хофер, Джузеппе Монтелло, Томас Борнолини, Доминик Виндиш, Доротея Вирер, Алексия Руггадиер, Николь Гонтье, Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Патрик Обереггер.

Финляндия: Аутти Леппавуиори, Веса Кунттури, Аско Нуутири, Кайса Мякяряйнен, Санна Маркканен, Тиа-Мариа Талвитие, Мари Лаукканен, Олли Хииденсало, Туомас Гренман, Туукка Инвениус, Сами Орпана, Каарел Куусик, Яркко Суирикорпи, Пека Кемппи, Милио Леппаниеми.

США: Сьюзан Данкли, Мэдди Фанеф, Джонни Рейд, Клэр Иган, Рассел Карриер, Лаф Нордгрен, Тим Берк, Шон Доуэрти, Лоуэлл Бейли, Изабель Беунд, Джонс Джонсон, Йонне Кахконен.

Польша: Гржегож Гузик, Кристина Гузик, Матеуш Саник, Рафал Пенар, Камила Жук, Моника Хойниш, Кинга Миторж, Магдалена Гвиздонь.

Канада: Брендан Грин, Дэвис Макс, Скотт Гоу, Кристиан Гоу, Розанна Кроуфорд, Меган Тэнди, Джулия Рон, Эмма Лундер, Павел Столба, Матуес Ахренс, Мартин Струна, Рафаэль Гроссет, Родди Уорд.

Швеция: Фредерик Линдстрем, Себастьян Самуэльссон, Джеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Торстен Стенерсен, Эмма Нильссон, Ханна Эберг, Шардине Слуф, Маттиас Нильссон, Вольфганг Пихлер.

Япония: Микито Тачисаки, Тсукаса Кобоноки, Джунджи Нагаи, Косуке Осаки, Фуюко Тачисаки, Рина Митсухаси, Юрие Танака, Сари Фуруя, Убалдо Прукер, Филиппо Маддалин, Убалд Пруки, Суга Куоджи, Ватару Ватанаби, Акира Ямада, Татсуми Касахара, Эндо Томонори.

Эстония: Каури Коев, Грете Гайм, Туули Томингас, Эрмитс Калев, Карри Лехтла, Кристел Виигипуу, Мартин Реммельг, Рене Захна, Индрек Тобрелутс.

Словения: Яков Фак, Миха Довзан, Рок Трсан, Тея Грегорин, Клемен Бауэр, Аня Эрзен, Томас Коц.

Австрия: Лиза Хаузер, Дуня Здуц, Эдер Альтред, Юлия Швайгер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Вольфганг Коросец.

Китай: Ли Сюлонь.

Румыния: Гирнита Георге.

Германия: Геральд Хениаги, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Маттиас Бишль, Мириам Гесснер, Франциска Хильдебранд, Бенедикт Долль, Михаэль Виллайтнер, Симон Шемпп, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Лаура Дальмайер.

Великобритания: Даниэль Граф, Иларио Маддалин, Диксон Скотт, Аманда Лайтфот.

Сербия: Венцеслав Илиев.

Латвия: Андрей Расторгуев, Ласа Даумант, Александр Патриюк.