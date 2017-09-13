Алексей Швед: "Мы не хотели ехать домой"

Лидер сборной России Алексей Швед после победы над Грецией в четвертьфинале Евробаскета (74:69) сказал, что в решающих матчах легче психологически не станет. Также он отметил, что после игры пообщался с наставником сборной России, выигрывавшей чемпионат Европы в 2007 году, Дэвидом Блатом.

– Мы не хотели ехать домой. Такой путь проделали, хочется здесь еще задержаться. Будет ли дальше психологически легче? Как можно так говорить, если между собой будут играть четыре лучших команды в Европе? Нет, конечно. С Дэвидом Блаттом пообщались после игры. Всегда рад его видеть, – сказал Швед. (Антон БАБОШИН)