Себастьян Коэ: "Цель ИААФ - возвращение российских атлетов"

Глава ИААФ Себастьян Коэ на пресс-конференции в преддверии конгресса балканских Федераций легкой атлетики заявил, что приоритетной целью организации является скорейшее восстановление членства России в организации. Также он прокомментировал хакерские атаки на базы данных ВАДА.

– Нашей конечной целью является возвращение российских атлетов, - сказал Коэ. - Это зависит от той среды, которая окружает спортсменов. Которая должна действовать в соответственном направлении. Хакерские атаки? Подобная информация не должна появляться таким образом. (Эли ШВИДЛЕР)