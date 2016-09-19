23:57 19 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Себастьян Коэ: "Цель ИААФ - возвращение российских атлетов"

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Глава ИААФ Себастьян Коэ на пресс-конференции в преддверии конгресса балканских Федераций легкой атлетики заявил, что приоритетной целью организации является скорейшее восстановление членства России в организации. Также он прокомментировал хакерские атаки на базы данных ВАДА.

– Нашей конечной целью является возвращение российских атлетов, - сказал Коэ. - Это зависит от той среды, которая окружает спортсменов. Которая должна действовать в соответственном направлении. Хакерские атаки? Подобная информация не должна появляться таким образом. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Но является ли это целью WADA.

01:22

Andersen32

Вернуть, чтобы гнобить.

00:53

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