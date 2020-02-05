Анастасия Павлюченкова рассказала, что вернется на корт через две недели

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала у себя в Twitter список ближайших турниров, на которых планирует принять участие.

— Вот мой календарь ближайших соревнований: Дубай (17-22 февраля), Доха (23-29 февраля), Лион (2-8 марта), Индиан-Уэллс (11-22 марта), Майами (24 марта — 4 апреля), — написала Павлюченкова.

So here it goes, my calendar for the upcoming tournaments ?



?Dubai (17-22 Feb)

?Doha (23-29 Feb)

?Lyon (2-8 March)

?Indian Wells (11-22 March)

?Miami (24 March-4 April) pic.twitter.com/fC46PNACBG — Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) February 5, 2020

Ранее стало известно, что россиянка приняла решение не выступать в матче с Румынией в Кубке Федерации, который пройдет с 7 по 8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния), а также пропустить St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 10 по 16 февраля. Павлюченкова занимает 33 место в одиночном рейтинге WTA, на Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).