Кубок Хопмана прекратил свое существование. Турнир проводился 30 лет

Традиционный турнир Кубок Хопмана не будет проводиться с 2020 года, сообщила газета The West Australian. Выставочные соревнования ежегодно проводились в Австралии с 1989 года.
На кубке Хопмана выступали смешанные команды. Они проводили по одному матчу в одиночном разряде и одну игру в миксте. Два последих турнира выиграли швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич.
В 2007 году трофей завоевали россияне Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова.
Вместо Кубка Хопмана в Перте на первой неделе 2020 года состоится новый командный турнир АТР.
The front page of tomorrow's The West Australian pic.twitter.com/drUxNWYJNw– Anthony De Ceglie (@AnthDeCeglie) 27 марта 2019 г.
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