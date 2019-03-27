Кубок Хопмана прекратил свое существование. Турнир проводился 30 лет

Традиционный турнир Кубок Хопмана не будет проводиться с 2020 года, сообщила газета The West Australian. Выставочные соревнования ежегодно проводились в Австралии с 1989 года.

На кубке Хопмана выступали смешанные команды. Они проводили по одному матчу в одиночном разряде и одну игру в миксте. Два последих турнира выиграли швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

В 2007 году трофей завоевали россияне Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова.

Вместо Кубка Хопмана в Перте на первой неделе 2020 года состоится новый командный турнир АТР.