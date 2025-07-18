Турсунов — о паузе в тренерской карьере: «Я разочаровался не в профессии, а в людях»

Известный теннисист, обладатель Кубка Дэвиса-2006 Дмитрий Турсунов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему взял паузу в тренерской карьере.

— Ваша тренерская карьера на паузе? Или какое слово подберем?

— Вы точно сформулировали — на паузе. Варианты были, но... На днях общался с Мишей Брилем — он как раз об этом рассказывал: поступило предложение поработать с игроком без зарплаты.

— Как это?

— За процент. А играет парень в турнирах невысокого уровня. Представляете, какие там призовые? Вот что такое тренерская работа в сегодняшнем теннисе.

— Не самая простая сфера.

— Да уж. Ты очень зависишь от игрока, его характера, настроения. Можешь лезть из кожи вон, но часто происходят вещи, на которые не способен повлиять. Из-за них рискуешь потерять работу. Поэтому я на паузе — нет пока предложения, ради которого готов снова сесть на пороховую бочку.

— Не разочаровались в тренерской профессии?

— Я разочаровался не в профессии, а в людях. Так правильнее. Тренировать мне очень нравилось. Но не хочется впихивать насильно! Допустим, приходят на семинар десять человек. Сколько почерпнут что-то полезное?

— Сколько?

— Может, двое. А восемь сделают селфи, выложат в соцсети и наутро забудут. В тренерской профессии многое зависит от материала, с которым работаешь. Я-то шел в нее с ощущением, что море по колено. Достаточно найти правильный подход — и горы свернешь. Сегодня понимаю: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не все готовы меняться, хотя результаты пробуксовывают годами. Это для меня гигантское разочарование.