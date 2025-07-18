Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

18 июля 2025, 01:00

Турсунов — о паузе в тренерской карьере: «Я разочаровался не в профессии, а в людях»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Дмитрий Турсунов.
Фото Global Look Press

Известный теннисист, обладатель Кубка Дэвиса-2006 Дмитрий Турсунов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему взял паузу в тренерской карьере.

— Ваша тренерская карьера на паузе? Или какое слово подберем?

— Вы точно сформулировали — на паузе. Варианты были, но... На днях общался с Мишей Брилем — он как раз об этом рассказывал: поступило предложение поработать с игроком без зарплаты.

— Как это?

— За процент. А играет парень в турнирах невысокого уровня. Представляете, какие там призовые? Вот что такое тренерская работа в сегодняшнем теннисе.

— Не самая простая сфера.

— Да уж. Ты очень зависишь от игрока, его характера, настроения. Можешь лезть из кожи вон, но часто происходят вещи, на которые не способен повлиять. Из-за них рискуешь потерять работу. Поэтому я на паузе — нет пока предложения, ради которого готов снова сесть на пороховую бочку.

— Не разочаровались в тренерской профессии?

— Я разочаровался не в профессии, а в людях. Так правильнее. Тренировать мне очень нравилось. Но не хочется впихивать насильно! Допустим, приходят на семинар десять человек. Сколько почерпнут что-то полезное?

— Сколько?

— Может, двое. А восемь сделают селфи, выложат в соцсети и наутро забудут. В тренерской профессии многое зависит от материала, с которым работаешь. Я-то шел в нее с ощущением, что море по колено. Достаточно найти правильный подход — и горы свернешь. Сегодня понимаю: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не все готовы меняться, хотя результаты пробуксовывают годами. Это для меня гигантское разочарование.

Дмитрий Турсунов.Дмитрий Турсунов: «Соболенко — огненная. Но меня слушалась»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Дмитрий Турсунов
Читайте также
Рядовой Москалев с помощью стрелкового оружия уничтожил дрон ВСУ в зоне СВО
«Эмоционально это тяжело». Наши юниоры пропускают ЧМ по керлингу из-за невыдачи виз
Немцы станут явными фаворитами, Сафонов пропустит трижды. На что ставить в ответном матче полуфинала ЛЧ «Бавария» - «ПСЖ»
Президенты Литвы и Польши заявили о готовности принять выводимых из ФРГ военных
МИД Германии представил план по реформированию Евросоюза
«Она турчанка во всех смыслах». Волейболистке Марковой предложили сменить спортивное гражданство
Популярное видео
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
Канцеров: вылет «Металлурга», Ткачев, будущее в НХЛ
«Металлург» завершил сезон
«Металлург» завершил сезон
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Турсунов: «Сейчас в Америке ничего не держит»

Кирьос снялся с турнира в Вашингтоне

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости