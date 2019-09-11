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Борис Беккер помогает благотворительному фонду Стэнли Мэттьюза в годовщину терактов 11 сентября

11 сентября 2019, 22:32

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер принял участие в благотворительной акции, посвященной 18-й годовщине терактов 11 сентября. День благотворительности устраивает финансовая компания BGC.

Борис Беккер представляет благотворительный фонд сэра Стэнли Мэтьюза, который помогает развитию детского спорта. Назван он в честь первого в истории обладателя «Золотого мяча».

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