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6 июля 2025, 00:42

Джокович назвал себя счастливчиком после 100-й победы на Уимблдоне

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою сотую победу на Уимблдоне.

В субботу, 5 июля, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (6:3, 6:0, 6:4) и вышел в четвертый круг соревнований. Он стал третьим игроком со 100 победами на Уимблдоне.

«Я бесконечно благодарен и чувствую себя привилегированным, находясь в таком положении. Я часто повторяю: теннис сделал меня тем, кто я есть. Эта игра подарила мне все, что я имею в жизни. Особенно сейчас, в моем возрасте, я стараюсь ничего не принимать как должное. Я все еще в строю, продолжаю соревноваться с молодыми игроками, все так же делаю свои фирменные шпагаты и скольжения на корте», — цитирует Джоковича пресс-служба АТР.

Спортсмен отметил, что Уимблдонский турнир является особенным для большинства игроков.

«Уимблдон — не просто мой любимый турнир, это турнир-мечта для большинства теннисистов. В детстве почти каждый ребенок мечтает сыграть и победить здесь. Я счастливчик, которому это удалось сделать многократно», — добавил он.

В четвертом круге Уимблдона 2025 года Джокович сыграет против Алекса Де Минаура из Австралии. 38-летний серб становился чемпионом турнира семь раз.

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Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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