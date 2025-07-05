Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 июля 2025, 23:08

Джокович стал третьим игроком со 100 победами на Уимблдоне

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона.

Встреча прошла в субботу, 5 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4 в пользу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Для 38-летнего серба эта победа стала 100-й на Уимблдоне. Он третий игрок после швейцарца Роджера Федерера и американки Мартины Навратиловой, который достиг данной отметки.

В четвертом круге Уимблдонского турнира Джокович сыграет против Алекса Де Минаура из Австралии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Читайте также
Как пользоваться Telegram после внесения Дурова в список террористов. Ответы на главные вопросы
Канадец с паспортом РФ ушел в «Авангард», а «Сибирь» думает насчет Кузнецова. Главные трансферные новости КХЛ на 30 июля 2026
УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира
По делу Лерчек допросили Романа Вишняка
Причиной смерти советского баскетболиста Едешко стал инфаркт
УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА: полное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Джокович впервые с 2023 года сыграет на «мастерсе» в Цинциннати
Тарпищев заявил, что российские теннисисты выступают в том числе благодаря Джоковичу
Российские теннисисты не сыграют на «Шлеме шести королей» в Саудовской Аравии
Звездная российская пара распалась перед US Open: с кем теперь сыграют Андреева и Медведев?
Джокович сыграет с Соболенко в миксте на US Open, Рублев — с Андреевой, Медведев — со Шнайдер
Россиянин Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уимблдон-2025, результаты у мужчин 5 июля: победы Синнера и Джоковича

Джокович назвал себя счастливчиком после 100-й победы на Уимблдоне
Новости
RSS RSS
Все новости