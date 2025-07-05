Джокович стал третьим игроком со 100 победами на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона.

Встреча прошла в субботу, 5 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4 в пользу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Для 38-летнего серба эта победа стала 100-й на Уимблдоне. Он третий игрок после швейцарца Роджера Федерера и американки Мартины Навратиловой, который достиг данной отметки.

В четвертом круге Уимблдонского турнира Джокович сыграет против Алекса Де Минаура из Австралии.