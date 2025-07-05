Димитров сыграет с Синнером в четвертом круге Уимблдона

Болгарин Григор Димитров победил австрийца Себастьяна Офнера в третьем круге Уимблдона.

Встреча длилась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 21-й ракетки мира.

В четвертом круге Уимблдонского турнира Димитров сыграет против лидера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 19) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:0)